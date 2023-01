Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska deskarka Gloria Kotnik bo zaradi poškodbe hrustanca v levem kolenu prekinila sezono in se posvetila rehabilitaciji. Kako dolgo bo ta trajala, še ni jasno.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slikanje z magnetno resonanco na specialistični kliniki v Celju je razkrilo, da ima slovenska deskarka Gloria Kotnik, ki je po odstopu v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma v Švici prejšnji konec tedna začutila neobičajno bolečino v kolenu, poškodbo hrustanca v levem kolenu. "Stanje je trenutno negotovo. Začenjam z rehabilitacijo," sporoča Velenjčanka, ki je lansko zimo navdušila z olimpijskim bronom, pred mesecem dni pa z zmago v Cortini d'Ampezzo in vodstvom v svetovnem pokalu.

Slovenska deskarka Gloria Kotnik, dobitnica bronaste olimpijske medalje v Pekingu, je odlično začela letošnjo sezono. Po 6., 8. in 4. mestu v italijanski Carezzi je pred mesecem dni na svojem najljubšem prizorišču v Cortini d'Ampezzo ugnala vso konkurenco in se veselila svoje prve zmage ter hkrati tudi prvih zmagovalnih stopničk na tekmah svetovnega pokala in celo prevzela vodstvo v svetovnem pokalu.

Žal pa se je idilično sosledje dogodkov prekinilo. 33-letna Velenjčanka si je prejšnji konec tedna v prvi kvalifikacijski vožnji za nastop na tekmi paralelnega veleslaloma v Scuolu v Švici poškodovala levo koleno. Gre za isto koleno, ki si ga je slovenska tekmovalka huje poškodovala že med pripravami na sezono 2015/2016. Takrat je uspešni operaciji sledilo dolgo obdobje rehabilitacije.

Kotnikovo so v soboto neposredno s prizorišča prepeljali v lokalno bolnišnico, podrobnejše preiskave pa so v ponedeljek opravili v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž v Celju. Magnetna resonanca je pokazala poškodbo hrustanca v levem kolenu.

"Stanje je trenutno negotovo. Začenjam z rehabilitacijo. Po kontroli v začetku naslednjega tedna bo znano ali bo potreben operativni poseg. Zaenkrat je jasno le to, da ta vikend v bolgarskem Banskem in pa naslednji konec tedna v kanadskem Blue Mountainu zagotovo ne bom nastopila," je po zdravniškem pregledu sporočila najboljša slovenska deskarka.

Kaj to pomeni za vrhunec letošnje deskarske sezone, svetovno prvenstvo v Bakuriani v Gruziji, ki bo na sporedu od 19. februarja do 5. marca, še ni jasno.

