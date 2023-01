Mastnak v Scuolu tik pod stopničkami, Gloria Kotnik pristala v bolnišnici

Deskar Tim Mastnak je na paralelnem veleslalom za svetovni pokal v Scuolu osvojil četrto mesto. Potem ko je bil Celjan najhitrejši v kvalifikacijah, je v polfinalu in tekmi za tretje mesto storil manjši napaki in ostal brez stopničk, kljub temu pa je dosegel najboljši izid v veleslalomu v tej sezoni. Mastnak je bil tudi edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih. Rok Marguč je zasedel 24. mesto, Žan Košir in Gloria Kotnik pa sta ostala brez uvrstitve. Edina slovenska predstavnica je po po padcu v kvalifikacijah zaradi poškodbe kolena pristala v bolnišnici.

Tim Mastnak se je v osmini finala pomeril s 16. iz kvalifikacij, Italijanom Gabrielom Messnerjem, bil hitrejši na progi, ob koncu katere je Italijan odstopil, Slovenec pa napredoval v četrtfinale. V tem je izločil še enega Italijana, Aarona Marcha, in napredoval v polfinale, v katerem pa je Celjan že v zgornjem delu proge naredil napako in zaostal za Italijanom Mirkom Felicettijem, ki je bil na koncu hitrejši za 26 stotink sekunde. Mastnak je tudi v boju za tretje mesto z Avstrijcem Andreasom Prommeggerjem storil manjšo napako, kar je na koncu zadostovalo za četrto mesto.

Prve zmage v karieri se je veselil Poljak Oskar Kwiatkowski, ki je bil v finalu boljši od Italijana Felicettija. Premierne najvišje stopničke pa je v ženski konkurenci osvojila Nemka Caroline Langenhorst.

Gloria Kotnik je odstopila v kvalifikacijah, nato pa zaradi poškodbe kolena preizkušnjo končala v bolnišnici. Foto: Miha Matavž

Mastnak je bil sicer v kvalifikacijah za devet stotink hitrejši od drugega, Avstrijca Prommeggerja, in 48 stotink od tretjega, Poljaka Kwiatkowskega.

Kotnikova po padcu v bolnišnico

Rok Marguč je na 24. mestu v kvalifikacijah za zmagovalcem Mastnakom zaostal +2.82, kar je bilo slabo sekundo in pol prepočasi za napredovanje v izločilne boje. Žan Košir je tako kot Gloria Kotnik odstopil v kvalifikacijah. Kot so sporočili iz SZS, je Gloria Kotnika po odstopu za razliko od Koširja in Maguča konca tekme ni pričakala v ciljni areni, pač v bolnišnici v Scuolu, saj je ob padcu utrpela poškodbo kolena. Kot so še sporočili, bo več znanega po prihodu v Slovenijo in opravljeni magnetni resonanci.

"Pogoji so bili idealni. Tukaj je res lep sončen dan, minus osem stopinj, idealen sneg. A v želji, da bi že v prvi kvalifikacijski vožnji posegel po najboljšem času, sem precenil svoje sposobnosti in na enem od zavojev izgubil oprijem. Sledil je odstop in žal se je zame tekma končala," je svoj nastop v Švici komentiral Košir.

Deskarska karavana se zdaj seli v Bansko, kjer bosta konec tedna dve tekmi.

Izidi

- moški:

1. Oskar Kwiatkowski (Pol)

2. Mirko Felicetti (Ita)

3. Andreas Prommegger (Avt)

4. Tim Mastnak (Slo)

5. Benjamin Karl (Avt)

6. Alexander Payer (Avt)

7. Aaron March (Ita)

8. Maurizio Bormonili

...

24. Rok Marguč (Slo)

odstop: Žan Košir Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Andreas Prommegger (Avt) 294

2. Alexander Payer (Avt) 272

3. Maurizio Bormolini (Ita) 246

4. Roland Fischnaller (Ita) 204

5. Aaron March (Ita) 195

...

10. Tim Mastnak (Slo) 165

16. Žan Košir (Slo) 88

26. Rok Marguč (Slo) 37 Ženske:

1. Carolin Langerhorst (Nem)

2. Ramona Hofmeister (Nem)

3. Julie Zogg (Švi)

4. Tsubaki Miki (Jap)

5. Daniela Ulbing (Avt)

6. Ladina Jenny (Švi)

7. Tomoka Takeuchi (Jap)

8. Sabine Schöffmann (Avt)

...

odstop: Gloria Kotnik (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Daniela Ulbing (Avt) 261

2. Ramona Hofmeister (Nem) 253

3. Julie Zogg (Švi) 233

4. Aleksandra Krol (Pol) 199

5. Sabine Schöffmann (Avt) 197

...

7. Gloria Kotnik (Slo) 194

