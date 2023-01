Razočaranje za Slovence, hiter konec tudi za Mastnaka

Deskanje, paralelni slalom, Bad Gastein (M):

Tim Mastnak, drugi na prvem letošnjem slalomu v Winterbergu, je dosegel 15. čas in se je v osmini finala meril z Nemcem Stefanom Baumeistrom, ki je v kvalifikacijah zaostal le za Italijanom Mauriziom Bormolinijem. Baumeister je na koncu v osmini finala za 1,17 sekunde ugnal slovenskega deskarja. Mastnak se je sicer veselil tekme po slabem mesecu tekmovalnega premora, a je že pred tekmo priznal, da ni v najboljšem stanju, saj jemlje antibiotike.

"Sem zadovoljen, saj nisem prišel na tekmo stotodstoten. Še vedno sem na antibiotikih, pa še to prizorišče ni moje najljubše. Moram biti vesel, saj sem v kvalifikacijah prikazal eno super vožnjo in eno malo manj. Pa še razmere so bile take, da se je bilo potrebno boriti in ti je vzelo veliko moči. Zdaj grem takoj domov, da si spočijem," je po izpadu v osmini finala povedal Mastnak.

"Prva vožnja je bila kar obetavna, v drugi pa sem žal naredila eno veliko napako in sem na žalost ostala brez finala," je dejala Kotnikova. Foto: Miha Matavž

Po prvi kvalifikacijski vožnji je dobro kazalo tudi Žanu Koširju in Glorii Kotnik, zmagovalki zadnjega paralelnega veleslaloma v Cortini, a v drugi so se razmere spremenile, proga se je predrla, kot je povedal Košir, je bila tekma bolj podobna tekmi nižjega ranga kot pa tekmi svetovnega pokala, Slovenca se na njej nista znašla. "Začelo se je kar dobro. V prvi vožnji sem zaostal le za tri desetinke zaostal za najboljšem časom, potem so se pa razmere zelo spremenile. Proga je bolj spreminjala na FIS pokal. Predrla se je, bile so nevozne luknje in sem bil tako prepočasen za finale," je o kvalifikacijskih vožnjah povedal Košir.

Kotnikova je za nameček storila še večjo napako, zaradi katere je končala na 19. mestu in morala predati vodstvo v svetovnem pokalu. "Prva vožnja je bila kar obetavna, v drugi pa sem žal naredila eno veliko napako in sem na žalost ostala brez finala."

Košir, ki bo s Kotnikovo nastopil tudi na sredini ekipni tekmi, je zasedel 23., Rok Marguč pa 26. mesto.

Deskanje, paralelni slalom, Bad Gastein (Ž):

