Izjemen začetek sezone za Tima Mastnaka! #video

Kaj je Tim Mastnak povedal po udarnem vstopu v novo sezono?

Po uspešnih nastopih v osmini finala ter četrtfinalu in polfinalu se je Tim Mastnak, včeraj sedmi v kvalifikacijah, v boju za zmago pomeril z najhitrejšim v sobotnih kvalifikacijah.

Alexander Payer je ostal na progi, Mastnak pa je napravil napako in prvo preizkušnjo v tej sezoni sklenil na drugem mestu. Tretje mesto je na pripadlo domačinu Stefanu Baumeistru, ki je bil v malem finalu boljši od Italijana Edwina Corattija.

Mastnak je v finalu naredil napako. Foto: Guliverimage

Za Mastnaka so bile to sploh prve slalomske stopničke v svetovnem pokalu. Pred tem je bil najboljši prav v Winterbergu marca 2019, ko je bil četrti. Skupno so bile to njegove osme stopničke v svetovnem pokalu. Nazadnje je olimpijski podprvak iz Pekinga na odru za zmagovalce stal na Rogli, ko je bil tretji.

V ženski konkurenci je zmago slavila Avstrijka Sabine Schöffmann pred Švicarko Julie Zogg. Tretje mesto je pripadlo še eni Avstrijki Danieli Ulbing, ki je bila boljša od domačinke Melanie Hochreiter. Edina slovenska deskarka na tekmi Gloria Kotnik je izpadla v četrtfinalu in preizkušnjo končala na osmem mestu.

Gloria Kotnik o oceni prvega tekmovalnega vikenda nove zime:

Žan Košir in Rok Marguč se nista prebila v izločilne boje. Košir je v soboto s Kotnikovo na ekipni tekmi osvojil šesto mesto.