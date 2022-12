Izjemno: Gloria Kotnik do premierne zmage v svetovnem pokalu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deskarka Gloria Kotnik je zmagovalka paralelnega veleslaloma v Cortini d'Ampezzo. Pri 33. se veseli sploh prvih stopničk v svetovnem pokalu. "Neverjetno, dolgo časa sem čakala na to, zdaj se je vse poklopilo. Zelo sem vesela," je v prvi izjavi dejala Kotnikova. Tudi Žan Košir se je boril za stopničke, a končal na nehvaležnem četrtem mestu.

Kotnik je imela v kvalifikacijah peti dosežek, potem pa po vrsti zanesljivo premagovala tekmice na nočnih finalnih preizkušnjah. V velikem finalu je ugnala še Nemko Ramono Hofmeister.

Kotnik, ki je na petkovi tekmi v Carezzi končala na četrtem mestu, se je za začetek izločilnih bojev pomerila z Avstrijko Danielo Ulbing. Slovenska tekmovalka je slabše začela, a že pred polovico proge prebila v vodstvo in majhno prednost obdržala do cilja.

V četrtfinalu je bila njena tekmica Poljakinja Aleksandra Krol. Slovenka je na modri progi spet začela nekoliko zadržano, vendar je že pred polovico proge tekmico prehitela. Priborila si je majhen naskok, Poljakinja pa je pred zadnjo strmino zgrešila vratca, tako da se je Kotnik brez težav prebila v polfinale.

Tudi tam je nadaljevala dobre predstave. Kanadčanka Megan Farrell ni bila tekmica po meri, Kotnik je bila boljša in si je do cilja privozila 29 stotink naskoka ter s tem prvo uvrstitev v karieri v veliki finale.

To je tudi pomenilo, da ima že zagotovljeno najboljšo uvrstitev, saj je v svetovnem pokalu doslej nabrala štiri četrta mesta in se do danes še ni prebila na zmagovalni oder.

Foto: Reuters

"Dolgo sem čakala, zdaj se je vse poklopilo"

Vsaj drugo mesto je tako Kotnik že imela v rokah, a je v velikem finalu proti Ramoni Hofmeister iskala še več. Odličen večer za slovensko olimpijsko presenečenje iz Pekinga se je končal sanjsko, saj je tudi zadnjo vožnjo opravila zanesljivo. Nemka pa je že v zgornjem delu naredila veliko napako in zapeljala s proge, tako da je morala Slovenka le še priti do cilja.

"Tako dolgo sem čakala, zdaj se je vse sestavilo, res je super," je v prvi izjavi za prireditelje dejala presrečna slovenska tekmovalka.

Pred današnjim uspehom je imela v svetovnem pokalu štiri uvrstitve na četrto mesto; ena je četrtkov dosežek iz Carezze, preostale tri pa segajo v leto 2018 (Cortina, Rogla, Bansko). Njen največji uspeh v karieri pa je seveda bronasta veleslalomska medalja na olimpijskih igrah februarja v Pekingu.

Slovenski deskarji so bili danes sicer blizu še enim stopničkam, a je na koncu Košir ostal na četrtem mestu. Žan Košir je zasedel četrto mesto. Foto: Guliverimage

V prvem krogu ga je čakal obračun z Nemcem Stefanom Baumeistrom. Ta je že po nekaj vratcih naredil napako, po še eni v spodnjem delu pa obupal, Košir se je zanesljivo uvrstil naprej. Podobno je bilo v Koširjevi naslednji vožnji, saj je njegov tekmec Poljak Oskar Kwiatkowski v spodnji polovici proge naredil napako in ni dokončal vožnje.

V polfinalu je bil nato boljši izkušeni Avstrijec Andreas Prommegger, Košir pa se je v boju za tretje mesto pomeril z Aaronom Marchom. Italijan je mali finale dobil, potem ko je Košir že v zgornjem delu naredil manjšo napako, se sredi proge sicer nekoliko približal, a je bil tekmec predaleč, da bi lahko še upal na zmago.

V velikem finalu je nato v obračunu veteranov tega športa Italijan Roland Fischnaller ugnal Prommeggerja.

Tim Mastnak je brez izločilnih bojev ostal prvič po marcu 2020. Foto: Guliverimage

Mastnak in Marguč obstala v kvalifikacijah

Brez finalnih bojev sta ostala Tim Mastnak, v kvalifikacijah je bil 30., ter s 33. dosežkom Rok Marguč. Mastnak je brez izločilnih bojev ostal prvič po marcu 2020.