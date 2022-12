Dišalo je po medalji, Gloria Kotnik tik pod zmagovalnim odrom

Slovenska deskarka Gloria Kotnik je v Carezzi v Italiji s 4. mestom odlično začela novo sezono svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Do bronaste medalje ji je zmanjkalo zgolj devet stotink sekunde. Na tekmi so nastopili še trije Slovenci. Tim Mastnak in Žan Košir, deseti in šesti iz kvalifikacij, sta obstala v osmini finala, Rok Marguč pa je obtičal v kvalifikacijah.