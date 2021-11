Jakov Fak, oče doma, "oče" na treningih: To so prijetne skrbi

Prvo ime slovenske biatlonske vrste ostaja odlični Jakov Fak, tudi zanj pa bodo nesporni vrhunec prihajajoče tekmovalne zime februarske olimpijske igre v Pekingu. Fak ima s tekmovanj pod petimi krogi že dve odličji, bron iz Vancouvra 2010 in srebro iz Pjongčanga 2018, in če bi mu uspelo na Kitajskem zbirko dopolniti še z edino manjkajočo žlahtno kovino, bi bila to naravnost sanjska zgodba. Je pa Fak že zdaj izjemen vzgled za prihajajočo generacijo slovenskih biatloncev, ki sanja, da bi njegove dosežke nekoč še presegla, nam je zaupal glavni trener reprezentance Janez Marič.

"Če si starejši, večinoma lahko le predajaš izkušnje. Lahko pa tudi opaziš nekaj stvari pri mlajših, če že sicer nekatere vaje izvajajo drugače. Potem je to treba poskusiti in videti, ali kakšna sprememba prinese pozitivne rezultate. Vseeno mislim, da so izkušnje ključne pri tem, kako potekajo priprave. Zato morajo mladi imeti več od tega, jaz le upam, da bodo to izkoristili," je Fak povedal o generacijskih razlikah v ekipi. "Sam sicer nočem preveč govoriti in biti vsiljiv. Seveda pa mlajši pridejo tudi s kakšnim vprašanjem in takrat z veseljem odgovorim," je še povedal dvakratni svetovni prvak, dobitnik olimpijskega srebra in brona, tekmovalec z osmimi posamičnimi zmagami na ravni svetovnega pokala.

Jakova na treningih gledajo z velikimi očmi

Janez Marič: Jakov je imeniten vzgled mlajšim tekmovalcem. Foto: SloSki Fak je imeniten vzgled za mlade reprezentančne kolege, Lovra Planka, Antona Vidmarja in tudi nekoliko izkušenejšega Alexa Cisarja, ki jih je novi trener Marič popolnoma vpel v pogon reprezentance A. Imeti stik s takšnim šampionom na treningih je zanje najbrž velik privilegij. "Res velik, saj jih opazujem, kako Jakova na treningih gledajo z velikimi očmi in se samo učijo. Je res imeniten vzgled in prav je, da izkoristijo to priložnost. Jaka je res zgleden športnik," pojasnjuje Marič.

Tudi Fak sam je zadovoljen z novim trenerjem, tudi nekdanjim vzornikom in sotekmovalcem, ki je letos poleti na tem mestu zamenjal Uroša Velepca: "Z novim trenerjem se razumeva zelo dobro. Janez zdaj tudi že ima trenerske izkušnje z mlajšimi ekipami. Vedno sodelujeva skupaj in pri vseh stvareh najdeva skupni jezik o treningu. Je zelo odprt za predloge. Pri tem imam tudi sam določeno avtonomijo pri sestavljanju in izvajanju programa, saj imam pri tem že nekatere izkušnje. Zelo pomembno je, da veš, kako se tvoje telo odzove na treninge, potem je tudi te informacije treba predati trenerju."

Mesto v svetovnem pokalu ni več kar samoumevno

So pa tudi mladi tekmovalci dodobra popestrili pripravljalno obdobje na sezono 2021/22. Klemen Bauer, na primer, nam je na nedavnem druženju z novinarji zadovoljen in olajšan sporočil, da se mu je v internih kvalifikacijah uspelo uvrstiti med potnike v Östersund, kjer se bo konec tedna začela nova sezona svetovnega pokala. Mladi že pritiskajo na izkušenejše kolege. "O ja, pošteno grozijo, mesto v svetovnem pokalu ni več kar samoumevno, niti Klemen si ne more misliti, da bo kar pometal. Mlajši so od hudiča, so zagnani. Se pa morajo zavedati tega, kar Jaka večkrat reče, najboljše je trenirati in dirkati takrat, ko še nimaš otrok in se lahko, ko prideš domov, v resnici spočiješ. Imaš čas zase. Naj to izkoristijo," je o tem povedal Marič.

Prijetne skrbi

"Bolj ko se bodo olimpijske igre bližale, bolj bom o njih tudi razmišljal." Foto: SloSki Fak pa je na pripravah v nekakšni dvojni očetovski vlogi, tako doma kot na treningih, pravi: "Priprave na novo sezono so potekale precej bolj zapleteno, saj sem med poletjem dobil novega otroka. Takoj po njegovem rojstvu sem se odpravil na višinske priprave, ampak tako to je, če imaš družino. Vseeno so to prijetne skrbi, včasih se pojavi le nekaj težav s počitkom. Vseeno sem se veliko tudi pridruževal treningom reprezentance in svoj trening prilagodil temu, kar je bilo na programu vse ekipe. Poskrbeli smo, da smo vsi imeli nekaj od tega 'sparinga'. Mislim, da je bilo dobro za vse, se že veselimo prvih tekem."

Novinarsko konferenco pred odhodom na sever Evrope je Fak izpustil zaradi viroze, a je ta, kot kaže, že preteklost in ni nevarnosti, da bi izpustil začetek tekmovanj. Ob njem bodo slovenske barve na Švedskem branili še Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan, mlada upa Planko in Vidmar, medtem ko bo Cisar formo poskušal najti v pokalu IBU. Z olimpijskimi igrami se Fak še ne obremenjuje. "Trenutno je fokus predvsem na prvih tekmah. Potem pa bomo videli, kako se bo sezona odvijala do olimpijskih iger. Bolj ko se bodo te bližale, bolj bom o njih tudi razmišljal. Trenutno je pomembno to, da sem zdrav," pravi.

Previdno z mladimi

Marič ima s sedmimi tekmovalci za pet mest v svetovnem pokalu, kolikor je slovenska moška kvota, nekaj prostora za taktične menjave, tri mlade varovance, ki jih je pripeljal iz mladinske reprezentance, pa bo na tekme vključeval previdno, pravi. "Pri teh mladih sicer za zdaj še ni najbolje, da bi štartali na vseh tekmah. To zanje ni preprosto, sploh na teh dolgih, dvajsetkilometrskih tekmah ne, zato sem se za prvo postajo odločil, da bo Rok Tršan zamenjal enega od mladih, da se te malo privarčuje. Zagotovo pa vsi stremijo k temu, da se uvrstijo na olimpijske igre. Po drugi strani pa se mi tudi to, da bi mlade pošiljal na tekme junior pokala, ker Lovro je še razmeroma mlad, ne zdi pošteno, saj so se uvrstili v svetovni pokal. Z njimi se bom vsekakor posvetoval za vsako tekmo, ne bom vlekel svojih potez in z njimi katerega za kaj prikrajšal."

Lovro Planko je eden od dveh novincev v članski vrsti, drugi je Anton Vidmar. Foto: SloSki

V lov na olimpijske norme

V prvih dveh tretjinah sezone slovenske tekmovalce čaka predvsem boj za olimpijske norme, za Maričevo vrsto bo cilj, da si za Peking pravico nastopa pribojuje peterica, trener pa si želi, da tega ne bi ujeli le za las, temveč suvereno. Olimpijske igre, za nekatere v slovenski vrsti prve v življenju, pa bodo drugačne. Koronakriza še vedno močno kroji šport, tudi biatlon ni nobena izjema. "Žal mi je teh, ki bodo šli prvič na igre, ker v teh časih to ne bo pravo. Si kar predstavljam, kako bo tam, precej zaostreno bo. Še veliko bolj kot v svetovnem pokalu. Ampak dobro, tako pač je, vseeno so to olimpijske igre, dober rezultat ali medalja ti ostane za vse življenje," pravi Marič.

Tudi pri sestavljanju štafet, ki so nas v zadnjih letih navdušile z nekaj odličnimi rezultati, bo imel Marič zdaj več manevrskega prostora. "Zavedam se, da bo z dobro kombinacijo fantov mogoče doseči kaj lepega. Če se jim seveda nastop posreči, pa morda komu iz kakšne močnejše ekipe spodrsne, kar se redno dogaja, so zmožni kar lepega rezultata," pravi, s skrbmi zaradi materiala, pri katerem slovenska vrsta močno zaostaja za veliko bogatejšimi zvezami, pa novi trener ne želi pretirano obremenjevati.

"O tem ne bi preveč razpredal, zaupam našemu servisu, vem, da se fantje trudijo in se bodo tudi naprej, popolnoma jim zaupam. Če pa se bo kdaj pojavila kakšna težava, pa upam, da se bomo v ekipi pogovorili, oziroma to vem. Upam, da bo čim manjkrat tisti slab dan, ta se zgodi vsaki ekipi. Tudi Norvežanom s tistim fantastičnim proračunom se zalomi, pa imajo naši lahko kak dan boljše smuči. Je pa res, da šest let nisem bil v stiku s to ravnjo in me fantje malo strašijo, da se je veliko spremenilo, ampak bomo videli, kako bo. Težko ocenjujem, preprosto zaupam servisu."