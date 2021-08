Jakov Fak z zamudo dočakal najlepše rojstnodnevno darilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski biatlonec Jakov Fak in njegova žena Matea sta se nekaj dni po Jakovem 34. rojstnem dnevu razveselila rojstva tretjega otroka. Vsi trije so bili rojeni v avgustu.

"Včasih rojstnodnevna darila prejmeš z rahlo zamudo, a s tabo ostanejo za vedno. Dobrodošel v levje krdelo," je zapisal na družbenih omrežij. Levje zato, ker so vsi otroci, pa tudi Jakov, in najverjetneje tudi žena Matea, rojeni v avgustu, kar pomeni, da po nebesnem znamenju sodijo med leve, in da bodo prihodnji avgusti zasedeni s praznovanji.

Zakonca Fak že imata deklici Milo, ki je stara pet let in dveletno Lucijo.

Družini iz vsega srca čestitamo tudi iz naše redakcije!