Jakova Faka ujela viroza, reprezentanca pripravljena na novo sezono

Slovenska biatlonska reprezentanca bo naslednji konec tedna v Östersundu na Švedskem začela novo sezono svetovnega pokala, glavni cilji tekmovalk in tekmovalcev pa so v prihajajoči zimi vezani na februarske olimpijske igre v Pekingu. Tam bo prvi adut slovenske vrste Jakov Fak, že dobitnik bronastega in srebrnega olimpijskega odličja, a je teden dni pred začetkom tekmovanj staknil virozo in izpustil današnjo novinarsko konferenco v Ljubljani.

Pred biatlonci je še ena sezona, ki jo bo močno zaznamoval koronavirus. Strogih ukrepov in omejitev so že navajeni iz pretekle zime in tudi v pripravljalnem obdobju so se posvečali varovanju zdravja, danes so tako domala vsi zadovoljni poročali, da so se uspešno izogibali raznoraznim okužbam, le prvi zvezdnik izbrane vrste Jakov Fak je staknil virozo in najbrž tudi zaradi preventivnih razlogov izpustil današnje druženje z novinarji v Ljubljani. Seveda ni treba posebej poudarjati, da je to potekalo ob strogih ukrepih, z obveznimi maskami, pa izpolnjevanjem pogojev PCT, držanjem razdalje …

Na Švedsko s šestimi fanti in tremi dekleti

No, po zagotovilih vodstva reprezentance naj bi bil Fak pripravljen za začetek sezone svetovnega pokala v Östersundu 27. novembra. Ob Jakovu Faku na Švedsko potujejo še Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan in novinca v članski vrsti, Lovro Planko in Anton Vidmar. Zadnja sta bila varovanca novega glavnega trenerja Janeza Mariča že v mladinski selekciji, zdaj sta motivirana, da svoje sposobnosti pokažeta še v najmočnejši svetovni konkurenci.

Bauer vesel, da se je uvrstil

Klemen Bauer: "Uvrstil sem se, zadovoljen sem, saj niti malo ni bilo samoumevno. Foto: SloSki V moški vrsti je zdaj že resna konkurenca za mesta v svetovnem pokalu, tekmovalci so na Pokljuki opravili dve izbirni tekmi, obe je dobil Fak, kratko pa je potegnil Alex Cisar, ki bo letošnjo sezono začel v pokalu IBU. Boj za mesta v svetovnem pokalu je dobrodošla novost za reprezentante, interni boj vse skupaj dela močnejše, nam je zaupal veteran Klemen Bauer: "Uvrstil sem se, zadovoljen sem, saj niti malo ni bilo samoumevno. Presenetljivo dobro sem se ujel z novim trenerjem, zato je šlo nad pričakovanji. Na treningih ni bilo nobenih zapletov, z novimi fanti in njihovo mladostniško energijo pa mislim, da smo se dobro pripravili. Veselimo se že nastopov." Načrt je sicer, da v svetovnem pokalu priložnost dobijo vsi tekmovalci.

Odlična mešanica izkušenosti in mladosti

"Priprave so potekale po načrtu, izpolnili smo vse od začetka do konca, bolj ali manj so bili vsi zdravi, no, le zdaj je Jakov zbolel za neko virozo, preostali težav nimajo. Tudi zanj upam, da bo okreval čim prej in ne bo težav. V reprezentanci imamo dobro mešanico izkušenosti in mladosti, kar se je doslej vselej izkazalo za odlično. Starejši predajajo izkušnje in znanje mladim, obenem pa od njih lahko črpajo mladost," pravi Janez Marič, ki je bil poleti potrjen za glavnega trenerja moške reprezentance.

"V reprezentanci imamo dobro mešanico izkušenosti in mladosti, kar se je doslej vselej izkazalo za odlično." Foto: SloSki

Tais Vozelj v lov na normo za svetovni pokal

Na Švedsko Marič torej pelje šest varovancev, trenerski štab pa se bo nato sproti odločal o tem, kdo bo dobil priložnost na posameznih tekmah. Slovenija ima v svetovnem pokalu kvoto petih tekmovalcev. Pri dekletih te dinamike znotraj reprezentance (še) ni, glavna trenerka Andreja Mali na sever Evrope pelje Polono in Živo Klemenčič ter Niko Vindišar, ta se je vrnila po dveh sezonah, v katerih se je spopadala z zdravstvenimi težavami. Malijevi je na voljo še Tais Vozelj, ki pa si mora pravico nastopa v svetovnem pokalu še izboriti na tekmah nižje ravni. Lea Einfalt se je po lanski sezoni upokojila.

Visoki cilji, vrhunec sezone pa OI v Pekingu Cilje vodstva je razkril Janez Ožbolt, vodja panoge za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije: "Letos bodo vse tekme potekale normalno, vsaj upamo, da bodo, tako svetovni pokal kot mladinski pokal pa pokal IBU. Tekmovali bomo lahko na vseh frontah in upamo, da bomo na vseh uspešni. Seveda so največji cilj sezone olimpijske igre v Pekingu, kamor bodo odpotovali štiri ali pet fantov in pa dve ali štiri dekleta, to je odvisno od izpolnjenih mednarodnih norm Mednarodnega olimpijskega komiteja in IBU. Ta kvalifikacijski ciklus se bo končal 16. januarja. V sezono vstopamo z visokimi cilji, v svetovnem pokalu si želimo stopničke, želimo tudi enega tekmovalca med najboljšimi desetimi v svetovnem pokalu, v pokalu narodov je pri moških cilj ohraniti mesto med najboljšo deseterico iz lanske sezone, pri dekletih pa so cilji nekoliko nižji, imamo nekoliko mlajšo ekipo, želja je predvsem, da se dve tekmovalki uvrščata med dobitnice točk svetovnega pokala, potem pa še v pokalu narodov med prvih 20, s čimer bi ohranili kvote."

"Pomembno je, da že v decembru pokažemo dobre predstave, in komaj čakamo odhod na Švedsko." Foto: SloSki

"Komaj čakamo odhod na Švedsko"

"Poleti smo naredili, kar smo si zastavili, in kar je najpomembnejše: dekleta so zdrava pred odhodom na tekme svetovnega pokala. Vsako leto imamo višje cilje, letos so cilj tudi olimpijske igre, kamor si želimo z vsaj dvema tekmovalkama. Kar nekaj tekmovanj je še dotlej, pomembno je, da že v decembru pokažemo dobre predstave, in komaj čakamo odhod na Švedsko," pa pravi Andreja Mali, ki bo kakšno priložnost v svetovnem pokalu namenila tudi nadarjeni mladi tekmovalki Leni Repinc, a se bo ta sicer bolj ali manj udeleževala le tekmovanj nižje ravni.

Dobra popotnica

Polona Klemenčič: Svetovno prvenstvo je bilo res super, medalje nisem pričakovala, bo pa vsekakor dobra popotnica tudi za zimsko sezono. Foto: SloSki Prvo ime ženske vrste je Polona Klemenčič, lani naša edina dobitnica točk svetovnega pokala, ki je poleti odlično natopila tudi na svetovnem prvenstvu na rolkah in osvojila bronasto odličje. "Svetovno prvenstvo je bilo res super, medalje nisem pričakovala, bo pa vsekakor dobra popotnica tudi za zimsko sezono. Želim se uvrstiti na olimpijske igre in izboljšati lanske rezultate," pravi, njena sestrična Živa, ki je v svetovnem pokalu debitirala prejšnjo zimo na Pokljuki, pa: "Jaz v sezono vstopam precej optimistično, tudi v trening sem med pripravami vložila veliko več časa in energije, tako da imam mogoče malce višja pričakovanja, kot sem jih imela lani. Tudi pri streljanju sem v zadnjem obdobju precej bolj samozavestna, zato se že veselim prvih tekem."

Dovžan lani naš drugi najboljši. Kako bo letos?

Miha Dovžan: Lani mi je preboj uspel ravno na Pokljuki, česar sem bil seveda izjemno vesel, letos pa vseeno upam, da bom boljši že v začetku sezone. Foto: SloSki Fak je še vedno nesporna številka ena v slovenski vrsti, drugi najboljši slovenski biatlonec prejšnje zime pa je bil Miha Dovžan, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na 49. mestu. "Lani mi je preboj uspel ravno na Pokljuki, česar sem bil seveda izjemno vesel, letos pa vseeno upam, da bom boljši že v začetku sezone," pravi Gorenjec, na izbirnih tekmah pa se je izkazal tudi Rok Tršan, ki bi mu lahko menjava trenerja koristila. "Z Janezom je super delati, poznava se že od prej, bila sva sotekmovalca v biatlona, prej v teku sva se precejkrat pomerila na različnih tekmah. Trening je bil kar precej drugačen kot v preteklosti. Poudarek je bil na kakovosti, treninga pa je bilo količinsko malo manj. To je bila glavna sprememba. Treniral sem dobro, manjka mi še malo občutka na snegu in lovljenje teh bo moja glavna naloga pred odhodom v Skandinavijo," je povedal nekdanji smučarski tekač.

Mladi predvsem po izkušnje

Lovro Planko: Mislim, da super delamo in da se bo to pokazalo tudi na tekmah. Foto: SloSki Najmlajša reprezentanta Lovro Planko in Anton Vidmar bosta spoznavala pasti in slasti tekem na najvišji ravni, a ambicij mladim upom, vključno z Alexom Cisarjem, ne manjka. "Upam, da bom dobre strelske predstave s treningov lahko prenesel tudi na tekme svetovnega pokala, imam pa to prednost, da sem še mlad in da na meni ni bremena pričakovanj, zato lahko tekmujem sproščeno. Mislim, da bi lahko uspelo. Razlika v primerjavi z mladinsko reprezentanco je minimalna, trener je isti, le sparing partnerji so močnejši. Mislim, da super delamo in da se bo to pokazalo tudi na tekmah," nam je povedal Planko, Vidmar pa je dodal: "Ne čutim nobenega pritiska, prav nič drugače ni, kot je bilo v preteklih sezonah, le fantje okoli so močnejši in hitrejši. Z Lovrom sva se trudila, da bi čim prej ujela priključek, in mislim, da je vse skupaj potekalo odlično. Moji cilji so začeti kar največ tekem, se čim več naučiti, mogoče narediti kakšen odmevnejši rezultat, kakor koli pa že bo, bo zagotovo za nekaj dobro."

Tudi Cisar načrtuje vrnitev med najboljše, mudi se pa ne. "Pripravljalno obdobje je potekalo večinoma tako kot v preostalih letih, z nekaj manjšimi spremembami, inovacijami. Bom videl, kako se bo to obneslo v sezoni. Cilji so še naprej nabirati izkušnje in jih unovčiti v naslednjih letih."

