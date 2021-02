Ilki Štuhec stranska vloga v obračunu za kristale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec: na uradnih treningih pred petkovim smukom 13. in 19.

Ilka Štuhec: na uradnih treningih pred petkovim smukom 13. in 19. Foto: Guliver Image

Američanka Breezy Johnson, ki ima priložnost, da se po poškodbi Sofie Goggie s sanjskim zaključkom sezone prebije do smukaškega kristalnega globusa, je bila najhitrejša na drugem uradnem treningu pred petkovim šestim smukom sezone, ki ga gosti Val di Fassa. Zdaj že nekdanja dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec, ki nima več teoretičnih možnosti za boj za globus, je bila ob drugem preizkusu proge 19.

Če gre soditi po obeh uradnih treningih, se bo s progo La Volata v petek in soboto najbolj samozavestno spopadla Breezy Johnson, ki po štirih drugih mestih v tej zimi lovi svojo prvo zmago v karieri. Po drugem času na sredinem treningu je bila 25-letna Američanka v četrtek najhitrejša. Za 23 stotink sekunde je prehitela Avstrijko Ramono Siebenhofer, tretja pa je bila Kanadčanka Marie-Michele Gagnon (+0,26). Najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec je bila sicer na petini proge hitrejša od Johnsonove, nato pa je po napaki močno zaostala in trening z zaostankom sekunde in 55 stotink končala na 19. mestu. Še precej dlje se je na progi zadržala Maruše Ferk, ki je bila z zaostankom 2,77 na koncu 50.

Breezy Johnson je postavila najboljši čas četrtkovega uradnega treninga. Foto: Guliver Image

Brez boja do smukaške lovorike?

Italijansko smučarsko središče Val di Fassa je sicer v koledar svetovnega pokala vskočilo kot nadomestno prizorišče. Petkov smuk bo namreč nadomestni odpadlega iz Garmisch-Partenkirchna, sobotni smuk in nedeljski superveleslalom pa bi morala biti po prvotnem scenariju olimpijska generalka v Yanqignu. Je pa to zadnja hitrostna postaja letošnje sezone pred velikim finalom v Lenzerheideju, kar pomeni, da se bo razplamtel boj za mali smukaški globus. Zanj se z domačega kavča poteguje tudi poškodovana Italijanka Sofia Goggia. Zanjo je namreč sezona že končana. Na sneg naj bi se vrnila aprila. Morda tudi kot najboljša smukačica zime, saj ima tri tekme pred koncem 195 točk prednosti pred Johnsonovo, še 15 več pred Švicarko Corinne Suter, medtem ko pa Ester Ledecka, ki se je sicer pred SP na Rogli vrnila v deskarsko karavano, zaostaja že 274 točk.

Po dveh srebrnih kolajnah na svetovnem prvenstvu v Cortini d Foto: Guliver Image

Slovaško-švicarski boj za veliki globus

Povsem odprt pa je tudi še boj za veliki kristalni globus. V najboljšem položaju je, tako kot večji del zime, Slovakinja Petra Vlhova, ki pa ima enajst tekem pred koncem le 42 točk prednosti pred veliko junakinjo svetovnega prvenstva in prerojeno Laro-Gut-Behrami. Ta bi v boju za svojo drugo zmago v skupnem seštevku morala izkoristiti prav tekme v Val di Fassi. Preostali koledar namreč ponuja kar štiri preizkušnje v slalomih, na katerih je Švicarka nazadnje nastopala pred štirimi leti. A tudi če bo med količki Vlhova odbila napad Gutove, pa mora tem paziti na njeno rojakinjo Michelle Gisin. Ta v skupnem seštevku zaostaja še vedno dosegljivih 182 točk, ob tem pa bo stavila prav na vsestranskost.