Ilka Štuhec (še) zadržana

Alpske smučarke so v Kvitfjellu opravile še drugi trening pred petkovim in sobotnim smukom. Drugi preizkus proge je pripadel Norvežanki Marte Monsen, edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila 18. z zaostankom 1,18, v sredo je bila 24.

Po koncu svetovnega prvenstva v Saalbachu se specialistke za hitre discipline ta konec tedna mudijo v Kvitfjellu, kjer jih v petek in soboto čakata smuka za svetovni pokal, v nedeljo pa še superveleslalom. Na današnjem drugem treningu je prvo mesto pripadlo svetovni prvakinji Američanki Breezy Johnson, ki je bila za štiri stotinke sekunde hitrejša od Avstrijke Cornelie Hütter, tretja je bila njena rojakinja Mirjam Puchner (+0,06). Ilka Štuhec je na 18. mestu, ki si ga je delila s Francozinjo Romane Miradoli, zaostala 1,18. Tik pred njima se je uvrstila Američanka Lindsey Vonn (+1,10).

Štajerka je na sredinem treningu zasedla 24. mesto, ko je 1,46 zaostala za najhitrejšo Norvežanko Marte Monsen.

"Za nami sta oba treninga. Kar zadeva moje vožnje, sem bila danes na nekaterih delih bistveno boljša kot dan pred tem, so pa tu še vedno stvari, ki jih je treba izboljšati, in bo potem tudi čas boljši. Se je pa popoldne vreme končno nekoliko uredilo, megle ni več, tako naj bi tudi ostalo in res upam, da nam vreme ne bo preveč nagajalo in nas čaka lepa in fer tekma," je pred petkovim smukom dejala Štuhec. Ta v smukaškem seštevku zaseda 14. mesto, do zdaj je zbrala 78 točk, najboljša je bila deveta na smuku v Cortini d'Ampezzo.

