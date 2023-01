Hrvati pod plazom kritik: "Še nikoli nisem videla česa takega"

V sredo je bil na Sljemenu v Zagrebu že tradicionalen ponovoletni slalom pod žarometi za svetovni pokal. Do 81. zmage v karieri je prišla Američanka Mikaela Shiffrin, ki bo lahko že danes izenačila ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki ga ima trenutno v lasti še Lindsey Vonn. A še več kot o podvigu Američanke se je v Zagrebu govorilo o težkih razmerah na razriti progi, s katerimi so se spopadle alpske smučarke. "Bog obvaruj smučarke," so med drugim o razmerah v Zagrebu zapisali pri Top Ski News.

Tako kot v Garmisch-Partenkirchnu, kjer so v sredo smučali alpski smučarji, so se s podobnimi težavami in pretoplim vremenom spopadle tudi smučarke v Zagrebu. Temperatura na Sljemenu je bila visoko nad lediščem, na progi pa so se hitro pojavile številne luknje, ki so smučarkam močno oteževale delo, o čemer so na glas tarnale tudi po koncu preizkušnje.

"Vse je bilo precej težko, a se na progi nisem počutila ogroženo. V drugi vožnji je bila v spodnjem delu res velika luknja, s katero so nekatere smučarke imele težave, a sem jo sama videla med ogledom proge in vedela, da moram biti tam še posebej previdna. Praktično povsod so bile luknje, a sem presodila, da ne bom imela večjih težav," je po koncu o progi dejala Američanka Mikaela Shiffrin.

"Preživela sem. Dobesedno. Še nikoli nisem videla česa takega, še nikoli nisem videla takšnih lukenj na progi. Navdušena sem nad uvrstitvijo in tem, da sem zdržala vse," je povedala italijanska smučarka Marta Rossetti, ki je osvojila 19. mesto.

V težkih razmerah se je v sredo najbolje znašla Mikaela Shiffrin. Foto: Reuters

"Upali smo, da se lanska polomija iz Zagreba ne bo nikoli več ponovila"

Še posebej na glas pa so prizorišče v Zagrebu kritizirali na švicarskem portalu SkiAct. "O tem, kakšno stanje je na Sljemenu, najbolje priča podatek, da se je moral švicarski trener Christoph Kienzl izogniti luknjam, da je lahko postavil progo. Vsi le upamo, da se ne bo kdo poškodoval, kot se je lani Victor Muffat-Jeandet. Upali smo, da se lanska polomija iz Zagreba ne bo nikoli več ponovila. In se ponavlja ... Slišimo smučarke, ki se med seboj pogovarjajo, da so zaskrbljene, ker se zdi, da se ta zadeva ne dotakne nikogar. Kot kaže, to pomeni, da se bomo morali v prihodnjih letih vse bolj prilagajati katastrofalnim razmeram," so zapisali Švicarji.

Foto: Guliverimage

Alpske smučarke se bodo danes v Zagrebu sicer še enkrat pomerile na slalomu za svetovni pokal.

Z zelo podobnimi razmerami so se spopadli tudi moški smučarski kolegi, in sicer z luknjami na prizorišču v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil na koncu najhitrejši Norvežan Henrik Kristoffersen.

