Ana Bucik kot nekoč Tina Maze, 80. zmaga za Shiffrinovo

Drugi vožnji dveh veleslalomov na Semmeringu Ani Bucik ta teden nista uspeli, drugače je bilo na četrtkovem slalomu na tem avstrijskem prizorišču tekem svetovnega pokala. Premalo napadalna je bila prva vožnja in na desetem mestu je za najhitrejšo Mikaelo Shiffrin zaostala kar sekundo in 64 stotink. Bolj odločno pa se je pognala iz štartne hišice v finalu. In v cilju zadovoljna stisnila dlan. Prevzela je vodstvo. Dve tekmovalki sta zaostali za njo in tako je peti slalom sezone končala na osmem mestu. Dvakrat je bila boljša, iz Levija ima šesto mesto, sedmo pa iz Killingtona.

Mikaela Shiffrin Foto: Guliver Image Zadnja ženska tekma v letu 2022 se je končala z dvojnim ameriškim slavjem. Zmagala je Shiffrinova, kar je njena 50. slalomska zmaga v svetovnem pokalu in skupno že 80. V treh dneh je tako zmagala trikrat! Od ženskega rekorda rojakinje Lindsey Vonn (82) jo ločita dve zmagi, od absolutnega rekorda Šveda Ingemerja Stenmarka (86) pa šest.

Po veliki prednosti po prvi vožnji je imela po finalu sicer samo še 29 stotink prednosti pred prvo tekmico. To pa je bila prvič njena rojakinja Paula Moltzan. Do te tekme je bila najboljša uvrstitev 28-letne Američanke peto mesto. Moltzanova prihaja iz smučarske šole Buck Hill, kjer je kariero začela Lindsey Vonn. Ko je Moltzanova še smučala za Buck Hill, je tam kot trener delal Uroš Pavlovčič.

Junakinji slaloma na Semmeringu Paula Moltzan in Mikaela Shiffrin. Foto: Guliver Image

Semmering, slalom (Ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:43,26

2. Paula Molzal (ZDA) +0,29

3. Lena Dürr (Nem) +0,34

4. Petra Vlhova (Svk) +0,76

5. Wendy Holdener (Švi) +0,90

6. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,01

6. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,01

8. Ana Bucik (Slo) +1,55

9. Hanna Aronsson Elfman (Šve) +1,71

10. Martina Dubovska (Češ) +2,07

...

49. Nika Tomšič (Slo)

Odstop: Neja Dvornik



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 875 točk

2. Petra Vlhova (Svk) 506

3. Sofia Goggia (Ita) 470

4. Wendy Holdener (Švi) 445

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 371

6. Corinne Suter (Švi) 337

7. Marta Bassino (Ita) 335

8. Ragnhild Mowinchel (Nor) 311

9. Elena Curtoni (Ita) 306

10. Sara Hector (Šve) 303

...

17. Ilka Štuhec (Slo) 208

18. Ana Bucik (Slo) 206

61. Neja Dvornik (Slo) 36



Slalomski seštevek:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 425 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 370

3. Petra Vlhova (Svk) 280

4. Anna Swenn Larsson (Šve) 260

5. Lena Dürr (Nem) 196

6. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 156

7. Ana Bucik (Slo) 150

8. Sara Hector (Šve) 131

9. Leona Popović (Hrv) 130

10. Zrinka Ljutić 128

Druga Slovenka na tekmi Neja Dvornik ni dokončala prve vožnje. Dvaindvajsetletna Nika Tomšić pa je svojo četrto tekmo v svetovnem pokalu z zaostankom petih sekund in pol končala na 49. mestu (v cilj je prišlo 52 smučark).

Natrpan urnik prvega tedna v 2023

Specialistke za tehnične discipline čaka pester prvi teden leta 2023. Začele ga bodo na Sljemenu, kjer bosta četrtega in petega januarja dva slaloma, nadaljevale pa v Kranjski Gori, kjer bosta v soboto, sedmega januarja, in nedeljo, osmega januarja, dva veleslaloma.