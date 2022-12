Komaj se je vrnil, pa si je, čeprav ni padel, spet strgal vezi

Kot so sporočili s švicarske smučarske zveze, se Urs Kryenbühl ni odločil za operacijo, poškodbo bo poskušal pozdraviti na alternativni način. Sredi februarja ga bodo zdravniki spet pregledali in skupaj se bodo odločali, kako naprej.

V sredo je na smuku Kryenbühel zasedel šesto mesto, dan pozneje pa na superveleslalomu med vožnjo začutil hudo bolečino in kljub temu, da ni padel, prekinil smučanje.

To je že njegova tretja huda poškodba v slabih dveh letih. Leta 2021 je hudo padel na ciljnem skoku v Kitzbühelu, zaradi hudega pretresa možganov in tudi strgani kolenskih vezi je bilo njegovo nadaljevanje kariere v nevarnosti. A se je vrnil na tekmovanja, lani januarja pa na tekmi evropskega pokala v Saalbachu še enkrat hudo padel in si zlomil medenico in kolka.