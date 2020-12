FIS pohvalila Planico

Organizacija svetovnega prvenstva v poletih v Planici je uspela v polni meri. Slovenci so pokazali, da se tudi v težkih razmerah, ki so posledica koronavirusa, lahko izpelje tako velik dogodek. Pri OK Planica upajo, da bodo marca lahko v dolini pod Poncami gostili tudi navijače.

Zastor nad svetovnim prvenstvom v poletih je padel. Slovenija se sicer ni veselila medalje, zato pa uspešno izvedenega prvenstva. Mednarodna smučarska zveza (FIS) je OK Planica celo prosila, če bi bili pripravljeni organizirati še kakšne tekme, saj marsikateri organizatorji ne morejo ali pa si ne upajo izvesti tekmovanj v razmerah, ki jih kroji covid-19. "Zaradi tega nam zdaj dodatna tekmovanja celo ponujajo," pravi generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.

A breme 440 sodelujočih pri organizaciji je že ob dveh tekmovanjih preveliko, zato jih Planica ne bo prevzela: "Ne verjamem, da bi lahko zmogli še kakšen vikend vmes prirediti tekmovanje. Vedno je to povezano tudi z zagotovitvijo televizijskega prenosa. Moram pa povedati, da je razdelitev medijskih pravic bistveno drugačna v svetovnem pokalu kot na svetovnem prvenstvu, saj si Fis odreže bistveno večji del pogače kot nacionalni organizator."

Šušteršič je izpostavil, da je letošnja Planica drugačna, edinstvena: "Prvič je letalnica osvetljena z umetno razsvetljavo. Dobili smo tekmovanje v poznopopoldanskem terminu, torej v pogojih teme. Naslednja stvar je, da nas spremljajo zahtevne covidne razmere, zaradi česar nismo mogli natančno načrtovati vsega do tik pred zdajci, ko smo bili soočeni z dejstvom, da je Planica ostala brez gledalcev."

"Slovenskim orlom omogočiti tekmovanje na domačih tleh"

Prav njihova odsotnost se je poznala v več segmentih. Gledalci so namreč srce planiškega praznika, prav tako pa v veliki meri pripomorejo, da se skakalni vikend s finančnega vidika zaključi v pozitivnih številkah. Njihov primanjkljaj je občutno viden. Tako je marčevska prestavitev prvenstva na decembrski termin povzročila ogromno preglavic in stroškov. Za debel milijon.

Generalni sekretar Tomaž Šušteršič je imel s svojimi sodelavci veliko dela, da je svetovno prvenstvo z organizacijskega vidika uspelo. Foto: Vid Ponikvar

"Finance so bile prava mala nočna mora. Seveda nam poleg covida niso pustile spati. Odpoved marca nas je že v startu potisnila globoko v rdeče številke. Zaradi korektnosti do dobaviteljev smo stroške poplačali. Breme je res veliko. Nihče v vseh teh letih Planice ni mogel načrtovati stroškov, ki so nas doleteli sedaj. Poleg tega, da smo izgubili prihodke v višini okoli 35 odstotkov proračuna, so nas prizadeli še dodatni odhodki zaradi zdravstvene krize," je razložil generalni sekretar, ki poudarja, da bo izguba zaradi izpeljanega prvenstva v decembru zanesljivo manjša.

"Obveze, ki sledijo in so bile zagotovljene v sponzorskih pogodbah, so seveda takšne, da je bila njihova izpolnitev manj boleča, kot če tekmovanja ne bi izvedli. Pomemben vidik pa se nam je zdel tudi ta, da domačim orlom omogočimo tekmovanje in nastopanje na domačih tleh," je izpostavil Šušteršič.

Planica dala smernice za tuja prizorišča

Sodelovanje s Fisom in z zdravstvenimi organi je bilo ključno, da je Planica preživela brez pretresov. Fis je predvidel protokol za tekmovalne ekipe, ki so ga morali izpolniti: "Na tej osnovi smo morali organizatorji pripraviti proticovidni protokol prireditve, ki pa je moral biti usklajen z NIJZ in drugimi organi, ki temu sledijo. V strukturo smo vključili koordinatorko za covid-19 Ireno Grmek Košnik z NIJZ, ki je koordinirala dejavnosti znotraj odbora in tudi na nek način usmerjala delo, da je šlo v pravo smer. Da nismo tavali v slepi ulici in si prevečkrat izmenjevali različnih pogledov."

Bomo marca v izteku videli gledalce? Organizator bi z največjem veseljem pozdravil njihov prihod, saj so srce Planice. Foto: Vid Ponikvar

Vse skupaj so opravili kar 800 testov za koronavirus, tekmovalce pa so testirali še pred odhodom domov.

Črn madež planiškemu prazniku je dala naša reprezentanca, ki je z notranjimi peripetijami dvignila ogromno prahu. A to ne vpliva pri končni oceni organizacije, ki je uspela. "Skozi leta smo dokazali, da smo izvrstni organizatorji prireditev z dolgo tradicijo, zvestimi delavci in fantastično navijaško kuliso. Ta primat Planica kljub drugačnosti ohranja tudi decembra. To, da smo kot organizatorji zahtevni sami do sebe, šteje bolj kot pohvale drugih. Seveda pa upamo, da bo v prihodnosti znova pod Poncami več gledalcev in Planica še lepša. Morda že marca," je še dejal Šušteršič, predstavnik za stike z javnostjo pri SZS in OK Planica Tomi Trbovc pa z navdušenjem izpostavil, da je FIS pohvalila organizacijo in dala smernice tudi organizatorjem novoletne turneje, ki sledi.