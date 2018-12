Dobrodošli v divjem smučarskem ritmu

Avstrijec Max Franz je bil najhitrejši na drugem uradnem treningu pred sobotnim smukom svetovnega pokala v Val Gardeni. Potem ko je bil na sredinem preizkusu proge drugi, je tokrat za kar 66 stotink sekunde prehitel Američana Stevena Nymana, tretji pa je bil Švicar Beat Feuz. Slovenci tudi to pot niso bili med najhitrejšimi, a vseeno bolj odločni kot pa prvem treningu. Upanje na zasuk je s 27. mestom obudil predvsem Boštjan Kline (+2,31). Miha Hrobat je bil 31. (+2,51), Martin Čater 43. (+3,07), Klemen Kosi pa 61. (+4,40).

Martin Čater letos še ni izpolnil pričakovanj. Foto: Sportida 9 dni, 7 dni, 4 prizorišča

Po dveh uradnih treningih bo šlo v Val Gardeni v petek povsem zares. Ob 12 uri se bo namreč začel tretji superveleslalom sezone, s katerim moška karavana vstopa v izjemno zgoščen tekmovalni urnik, ki tiste, ki bi se želeli spogledovati z vsestranskostjo, sili v izpuščanje tekem. V nedeljo bo namreč v Val Gardeni na sporedu smuk. V nedeljo in ponedeljek bo z veleslalomom in paralelno preizkušnjo oživela Alta Badia. Po le dnevu tekmovalnega premora sledi dvojni tehnični program v Saalbachu, nato pa vrnitev v Dolomite in še klasični slalom v Madonni di Campiglio.

Strnjen ženski program

"Saj ne čudi, da ni več moških smučarjev v vseh disciplinah," se je na dopolnitev programa v Saalbachu odzval nekdanji slalomist Kilian Albrecht, med drugim tudi menedžer Mikaele Shiffrin in Ilke Štuhec. Le malenkostno bolj prizanesljiv je ženski koledar. Dekleta bodo namreč v začetku tedna v Val Gardeni nasledila moško karavani. Po dveh uradnih treningih bo prihodnji torek na sporedu smuk, dan zatem pa še superveleslalom. Že 21. in 22. decembra pa bo Courchevele prizorišče veleslaloma in slaloma, zato Shiffrinove v Italiji ne bo, Ilka pa se ne bo odpravila v Francijo.

Klemen Kosi na treningih ni blestel. Foto: Sportida