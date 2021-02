Danes v boj tri Slovenke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki je v soboto na sporedu ženski sprint. Prvi favoritinji za zmago na 7,5-kilometrski progi z dvakratnim streljanjem sta Norvežanki Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland. Nastopile bodo tudi tri Slovenke. Tekma se začne ob 14.30.

Slovenske barve bodo branile Lena Repinc, ki bo debitirala na svetovnem prvenstvu, ter Lea Einfalt in Polona Klemenčič. Za Einfaltovo in Klemenčičevo bodo izziv točke svetovnega pokala, Repinčeva pa v prvi vrsti računa na dober nastop in nabiranje izkušenj.

