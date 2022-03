Odločen korak Mikaele Shiffrin proti glavni nagradi, konec sezone za Ilko Štuhec

Alpske smučarke so se danes v Courchevelu pomerile na zadnjem smuku za svetovni pokal. Zmage se je v drami stotink veselila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je z njo naredila velik korak proti osvojitvi velikega kristalnega globusa. Le deset stotink sta za njo zaostali Švicarka Joana Hählen in Avstrijka Christine Scheyer. Ilka Štuhec je na svojem zadnjem nastopu v sezoni osvojila 14. mesto, mali kristalni globus pa je pripadel Italijanki Sofii Goggi.

V Courchevelu se so se smučarke danes pomerile na zadnjem smuku sezone. Najhitreje je z zadnjim smukom na novi progi Eclipse opravila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je s številko 21 postavila najboljši čas in naredila velik korak proti velikemu kristalnemu globusu. Američanka je bila sicer najhitrejša že na zadnjem treningu, v tej sezoni pa je do danes nastopila le na dveh smukih. V Lake Louisu je bila 26. in 38. To je sicer njena tretja zmaga na smukih za svetovni pokal v karieri, skupno pa že 74. Nazadnje je bila na smukaških stopničkah pred dvema letoma z zmago v Banskem.

Deset stotink sta za njo zaostali Švicarka Joana Hählen in Avstrijka Christine Scheyer. Kar 19 smučark se je na zadnjem preizkusu v kraljevi disciplini zvrstilo znotraj sekunde.

Mikaeli Shiffrin je v ciljnem izteku čestital tudi njen izbranec Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je pred tem osvojil mali kristalni globus v smuku. Foto: Reuters

Velika konkurentka Shiffrinove v boju za veliki kristalni globus Slovakinja Petra Vlhova je danes osvojila 16. mesto (+0,78) in je tako ostala brez točk svetovnega pokala, Shiffrinova pa je prednost pred njo v skupnem seštevku povečala na 156 točk.

Štuhčeva za konec 14.

Ilka Štuhec, ki je v torek potrdila, da bo tudi v naslednji sezoni nastopala v svetovnem pokalu, se je po progi podala s številko osem. Začela je zelo odločno, do tretjega vmesnega časa je bila najhitrejša, še na zadnjem vmesnem času je bila v boju za vrh, v zaključku pa je nato malce popustila in je na koncu za zmagovalko zaostala 75 stotink. Osvojila je 14. mesto, ki si ga je razdelila z veleslalomsko specialistko iz Italije Marto Bassino. Za Štuhčevo je to tretji najboljši izid v tej sezoni. Najboljša je bila peta na smuku v Val d'Iserju. Skupno je v smukaškem seštevku v tej sezoni zasedla 21. mesto.

Štuhčeva je sezono sklenila kot 21. smukačica sezone. Foto: Reuters

"Že nekajkrat letos je bilo na 'knap', ampak tako zelo pa nikoli. Takole bi si človek včasih mislil, pa joj tistih nekaj stotink bi še stisnila. Moram pa reči, da sem z vožnjo danes zelo zadovoljna. V zadnjem delu ni bilo super, to je dejstvo. V zadnjem času sem premlevala neke stvari in sem sprejela neke odločitve. Sedaj ponovno smučam in mi je zelo 'fajn'," je po koncu nastopa dejala Štuhčeva.

Goggii smukaški globus

Pred zadnjo tekmo je bil odprt tudi boj za mali kristalni globus. Italijanka Sofia Goggia je imela pred zadnjim smukom 75 točk prednosti pred Švicarko Corinne Suter, ki bi morala danes tako osvojiti vsaj drugo mesto, če bi vsaj teoretično želela poseči v boj za kristalni globus. A Suterjeva je že ob prihodu v cilj zasedla tretje mesto, kar je pomenilo, da je Goggia že pred svojim startom še tretjič v karieri osvojila mali kristalni globus. Goggia je sicer zadnji smuk sklenila na 12. mestu (+0,68), Suterjeva pa je na 19. mestu ostala brez točk (+0,98). Goggia je na koncu v seštevku smuka zbrala 97 točk več od Švicarke. Tretje mesto je pripadlo Ledecki.

Sofia Goggia je osvojila mali kristalni globus. Foto: Reuters

V finalu sezone svetovnega pokala sicer nastopa po 25 najboljših v skupnem seštevku vsake discipline, olimpijska prvakinja, svetovna prvakinja med mladinci ter tekmovalke, ki so v sezoni zbrali več kot 500 točk. Točke za svetovni pokal dobi 15 najboljših smučark.

V četrtek bosta na sporedu superveleslaloma, kjer Slovenija v letošnji sezoni nima svojega predstavnika.

Izidi, smuk, ženske:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:27,00

2. Christine Scheyer (Avt) 1:27,10 +0,10

Joana Hählen (Švi) 1:27,10 +0,10

4. Michelle Gisin (Švi) 1:27,14 +0,14

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:27,16 +0,16

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:27,22 +0,22

7. Ester Ledecka (Češ) 1:27,28 +0,28

8. Romane Miradoli (Fra) 1:27,38 +0,38

9. Priska Nufer (Švi) 1:27,43 +0,43

10. Elena Curtoni (Ita) 1:27,59 +0,59

...

14. Ilka Štuhec (Slo) 1:27,75 +0,75

Marta Bassino (Ita) 1:27,75 +0,75

... Svetovni pokal, skupno, ženske (34/37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1345 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 1189

3. Federica Brignone (Ita) 955

4. Sofia Goggia (Ita) 873

5. Michelle Gisin (Švi) 774

6. Sara Hector (Šve) 742

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 735

8. Corinne Suter (Švi) 657

9. Tessa Worley (Fra) 647

10. Lara Gut-Behrami (Švi) 635

...

25. Ana Bucik (Slo) 326

30. Andreja Slokar (Slo) 283

50. Ilka Štuhec (Slo) 138

53. Meta Hrovat (Slo) 131

62. Tina Robnik (Slo) 89

80. Neja Dvornik (Slo 52

102. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24

... Končni seštevek smuka, ženske (9/9):

1. Sofia Goggia (Ita) 504 točk

2. Corinne Suter (Švi) 407

3. Ester Ledecka (Češ) 339

4. Ramona Siebenhofer (Avt) 331

5. Mirjam Puchner (Avt) 296

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 274

7. Priska Nufer (Švi) 257

8. Nadia Delago (Ita) 246

9. Breezy Johnson (ZDA) 240

10. Christine Scheyer (Avt) 237

...

21. Ilka Štuhec (Slo) 138

43. Maruša Ferk Saioni (Slo) 8

...

