Ameriško-slovaški spopad za veliko krono

Karavana alpskega smučanja bo v tem tednu sklenila tekmovalno sezono svetovnega pokala 2021/22. Izjemno zanimivo bo do konca v ženski konkurenci, kjer se v boju za veliki kristalni globus obeta hud obračun med Slovakinjo Petro Vlhovo in Američanko Mikaelo Shiffrin. V finalu, ki ga gostita Courchevel in Meribel, bodo tudi tri Slovenke, zaradi poškodbe bo manjkala Meta Hrovat.

Slovenske barve bodo v Franciji branile Ilka Štuhec v smuku, Andreja Slokar v slalomu in Ana Bucik, ki bo nastopila tako v veleslalomu kot slalomu. Slovenci bodo najverjetneje nastopili tudi na ekipni tekmi, v kateri so nastopali tudi na olimpijskih igrah.

V Meribelu, kjer bodo na sporedu discipline v tehničnih disciplinah, in v Courchevelu, kjer bo tekmovala Ilka Štuhec, so si pravico izbojevale smučarke, ki so v seštevku posameznih disciplin med 25 najboljšimi. Na tekmah pa imajo poleg tega pravico nastopa tudi olimpijski in mladinski svetovni prvaki v vsaki od disciplin. V vseh disciplinah pa lahko nastopijo tekmovalci, ki so v sezoni osvojili 500 točk ali več. Zaradi manjšega števila udeležencev na finalnih tekmah točke za končno razvrstitev v seštevkih svetovnega pokala in za svetovno startno lestvico prejme le 15 najboljših.

Ilka Štuhec bo v sredo nastopila v smuku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Spopad za veliko krono

V ženskem sporedu bo v sredo na sporedu smuk (11.30), v četrtek superveleslalom (10.00), v petek bo na sporedu ekipna tekma. V soboto se bodo pomerile v slalomu (10.30), sezona pa se bo sklenila v nedeljo z veleslalomom (9.00). Največ pozornosti bosta v Franciji zagotovo deležni prvi smučarki sezone Američanka Mikaela Shiffrin in Slovakinja Petra Vlhova. Shiffrinova ima pred zadnjimi štirimi tekmami 56 točk pred Slovakinjo, ki si je že zagotovila zmago v seštevku slaloma.

Katera bo na koncu bolj nasmejana? Foto: Guliverimage

"Energija je v tem delu sezone res na nizki ravni, a to je povsem normalno za del sezone, v katerem smo zdaj," je prejšnji konec tednu v Areju dejala Američanka. Obračun Američanke in Slovakinje bo tako najverjetneje do konca zelo napet, podobno kot leta 2015, ko je Avstrijka Anna Veith na koncu za 22 točk prehitela Tino Maze, ta je v tisti sezoni zbrala 1.531 točk. Američanka je po današnjem treningu zagotovo lahko optimistična, saj je v smuku dosegla najhitrejši čas, Vlhova je bila deveta z zaostankom 1,44.

Je pa v ženski konkurenci poleg slalomske razvrstitve odločen tudi boj za superveleslalomski seštevek, v katerem bo slavila Italijanka Federica Brignone. V smuku bo Italijanka Sofia Goggia branila 75 točk prednosti pred olimpijsko prvakinjo Švicarko Corinne Suter, v veleslalomu pa trenutno najboljše kaže Švedinji Sari Hector, a imajo možnost za osvojitev globusa še vedno tudi Francozinja Tessa Worley, Shiffrinova in Vlhova.

Preberite še: