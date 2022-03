Francozinja najhitrejša, Ilka Štuhec v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugo mesto je pripadlo Švicarki Lari Gut-Behrami (+0,37), tretje pa Američanki Mikaeli Shiffrin (+0,40).

V torek bosta na sporedu še druga treninga v ženski in moški konkurenci, zadnja smuka za svetovni pokal pa bosta na vrsti v sredo. Moški, na startu bosta od Slovencev Martin Čater in Boštjan Kline, bodo začeli ob 10. uri, ženske pa ob 11.30.

Na finalu sezone svetovnega pokala v Courchevelu (hitre) in Meribelu (tehnične discipline) ima pravico do nastopa po 25 najboljših v skupnem seštevku vsake discipline, olimpijski prvak, svetovni prvak med mladinci ter tekmovalci, ki so v sezoni zbrali več kot 500 točk.

