Teja Pavec in Ema Volavšek drugi v Franciji

Ema Volavšek je še tretjo letošnji tekmi poletne velike nagrade nordijskih kombinatork končala na zmagovalnem odru. V francoskem Chaux-Neuveju, kjer se je končala letošnja VNS, je v paru s Tejo Pavec zasedla drugo mesto na ekipnem sprintu. Na sedmem mestu sta končala Gašper Brecl in Vid Vrhovnik.

Po skokih sta vodili Nemki Jenny Nowak in Nathalie Armbruster, le sedem sekund sta zaostajali Pavec in Volavšek, tretji Finki Anna Kerko in Minja Korhonen sta zaostajali že 33 sekund. V teku na devet km sta Slovenki že ujeli Nemki bili na dveh tretjinah pred njima, na koncu pa sta zmago zgrešili za tri sekunde. Minuto in 42 sekund sta za tretje mesto zaostali omenjeni Finki.

Med kombinatorci sta se zmage pa razveselila 13. po skokih, Italijana Raffaele Buzzi in Samuel Costa pred Nemcema Richardom Stenzelom in Johannesom Rydzekom, Nemca sta bila najboljša po skokih. Brecl in Vrhovnik sta končala na 7. mestu z zaostankom 17,3 sekund, Erazem Stanonik in Matic Garbajs pa sta z zaostankom dobrih treh minut zasedla 14. mesto.