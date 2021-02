Če bi vsak znal vse, bi bili vsi prvi

"Svetovno prvenstvo bo zame bogata izkušnja, ki mi bo prav prišla v prihodnosti. Kljub pogledu v prihodnje sezone pa bom seveda v Cortini d'Ampezzo dala vse od sebe. Vem, da še nisem v krogu smučark, ki se borijo za kolajne. Če pa se mi vse sestavi, se vseeno lahko zavihtim visoko. To bi bilo zame zelo pomembno. Navsezadnje si lahko z dobrim nastopom popravim tudi štartno izhodišče za tekme svetovnega pokala," razmišlja Neja Dvornik.

Najmlajša članica ženskega dela slovenske reprezentance na SP 2021 se v Cortino d'Ampezzo seli po nizu veleslalomov evropskega pokala. Že v začetku meseca je bila osma na Krvavcu, v zadnjih dnevih pa je na preizkušnjah v Nemčiji vknjižila četrto, sedmo in 17. mesto. V Dolomitih bo nastopila v slalomu, veleslalomu in na paralelni temi. "V veleslalomu se počitim bolje kot v slalomu. A vem, da sem lahko tudi v slalomu konkurenčna. Pomembno je le, da dobim pravi občutek. V paralelni preizkušnji pa vidim lepo priložnost, da se z dobrim gibanjem pripravim na veleslalom," pravi mladinska svetovna podprvakinja v veleslalomu.

V družbi trenerja Denisa Šteharnika in očeta Mladena Dvornika Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Led velikih tekmovanj je sicer previla že leta 2019 v Aareju. Zdaj se vrača kot smučarka, ki ima na svojem računu že tudi nekaj točk svetovnega pokala, a še vedno brez realnih možnosti za poseganje proti vrhu. Ne skriva pa, da je to cilj za prihodnja leta. Predvsem po letošnji sezoni, ko ji je uspel preboj, predvsem pa se je ob usmeritvi trenerja Denisa Šteharnika sistematično lotila izkoreninjanja napak.

"Če bi vsak znal vse, bi bili seveda vsi prvi. Zavedam se, da je v mojem smučanju nekaj dobrih elementov, veliko pa je še pomanjkljivosti, ki se jih želim lotiti," o svojem razvoju razmišlja mlada Korošica, ki ima veliko rezerv tako pri kondicijski pripravljenosti kot pri tehničnih elementih. Sama pa dodaja: "Moja hiba so pogosto tudi previsoka pričakovanja. Pritisk, ki si ga nalagam. No, prav je, da je smučar ambiciozen in goji visoka pričakovanja. Težava pa nastane, ko ga ta začenjajo zavirati. Prav je, da sama sebi ne dam miru. Prav je tudi, da sem zadovoljna. A ne eno in ne drugo ne sme ogrožati nadaljnjega napredka."