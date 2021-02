Shriffinova zbira zlate medalje, Hrovatova je bila na dobri poti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanka Mikaela Shiffrin je postala svetovna prvakinja v alpski kombinaciji v Cortini D'Ampezzo, kar je že njena deveta medalja na svetovnih prvenstvih in druga v Italiji, potem ko je bila v superveleslalomu bronasta. Srebro je šlo v roke Slovakinji Petri Vlhovi, bron Švicarki Michelle Gisin. Od slovenskih smučark je po polovici preizkušnje najbolje kazalo Maruši Ferki, ki je bila po superveleslalomu sedma, nato pa se ji slalomski nastop ni posrečil. Zato pa je bila na dobri poti v slalomu Meta Hrovat, ki se je spogledovala s četrtim mestom, a žal tik pred ciljem odstopila.

Ameriška smučarska Mikaela Shiffrin je bila že pred začetkom alpskem kombinacije osrednja favoritinja za zlato medaljo. Da bi rada prismučala do naziva najboljše v tej disciplini, je dala vedeti po superveleslalomu, v katerem je imela med vsemi tretji najboljši rezultat in le za šest stotink sekunde zaostala za Italijanko Federico Brignone. Slednja je tudi odprla slalomski del preizkušnje, a že pri tretjih vratcih zaključila z nastopom.

Shiffrinova je odlično opravila s slalomom, ki je bil na poledeneli podlagi. Tekmice je deklasirala in drugo Slovakinjo Petro Vlhovo prehitela za 0,86 sekunde, medtem ko je bronasta Švicarka Michelle Gisin zaostala še dodatne tri stotinke sekunde.

Američanka je tako v svojo zbirko dodala že šesto zlato medaljo s svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojila devet odličij - prav toliko jih je v karieri osvojila Tina Maze, ki ima štiri zlate in pet srebrnih medalj.

Hrovatova na poti do četrtega mesta, nato pa odstop

Preostale smučarke se niso približale na pod dve sekundi zaostanka. Naslov prvakinje je branila Švicarka Wendy Holdener, ki je bila najboljša tako leta 2017 kakor tudi 2019, vendar je imela že po superveleslalomu velik zaostanek, slaloma pa ni končala.

Meta Hrovat je odstopila in se poslovila od odlične uvrstitve. Foto: Guliver Image

Od slovenskih smučark je po prvem polčasu odlično kazalo Maruši Ferk, ki si je prismučala le 0,67 sekunde zaostanka. Če je bila vidno zadovoljna s hitrejšim delom alpske kombinacije, je bila razočarana po slalomu, po katerem je imela za zlato Shiffrinovo kar 5,04 sekunde zaostanka.

Meta Hrovat je imela po superveleslalomu nekaj več zaostanka. Z 1,28 sekunde zaostanka je to zadostovalo za 17. mesto. Naša odlična veleslalomistka se je s slalomsko progo odlično spoprijela. Pri zadnjem merjenju časa pred prihodom v cilj je imela namreč peti rezultat in se spogledovala s četrtim dosežkom, nato pa se ji je prikradla napaka in sledilo je slovo od vrhunske uvrstitve.

SP 2021, alpsko smučanje (ž):

Slalom: