Biatlonska šampionka bo za vedno ostala na gori

Po gorski nesreči in smrti Laure Dahlmeier, ki je konec julija pretresla biatlonski in športni svet, so se ponovno oglasili iz njenega tabora. Potrdili so, da njenega trupla v Pakistanu ne bodo prenesli v dolino.

Posmrtni ostanki nemške biatlonke Laure Dahlmeier bodo še naprej ostali na gori Laila Peak. V nedeljo je pakistanski gorski vodnik Kaleem Shani, ki dela za organizacijo Shipton Tours in je bil skupaj z Dahlmeier na poti, sporočil, da je reševalna ekipa že na poti proti 6.096 metrov visokemu vrhu Laila Peak.

Po ponovnem pregledu razmer pa se je ekipa trenutno vendarle odločila proti izvedbi reševalne akcije. To izhaja iz izjave njenega menedžmenta: "Reševalna ekipa je že prejšnji teden na novo ocenila razmere na gori Laila Peak. Zaključek je: posmrtni ostanki Laure Dahlmeier ne bodo preneseni z gore," piše v uradni izjavi.

Razlogi za to odločitev niso bili podrobneje pojasnjeni. Po navedbah studia nemške televizije ARD v New Delhiju je bil med člani misije tudi vrhunski bavarski alpinist Thomas Huber.

Njena želja je bila, da njeno truplo ostane na gori

Dahlmeier je konec julija med spuščanjem po vrvi na približno 5.700 metrih višine utrpela smrtne poškodbe zaradi padajočega kamenja. Že kmalu po tragediji je bilo sporočeno, da trupla izjemne športnice ne bodo reševali. Vodstvo njene ekipe je takrat zapisalo: "Izrecna in pisna volja Laure Dahlmeier je bila, da v takšnem primeru nihče ne sme tvegati življenja, da bi jo rešil. Njena želja je bila, da v tem primeru njeno truplo ostane na gori. S tem se strinja tudi njena družina."