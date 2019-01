Nesrečna Drevova se o nadaljevanju kariere še ni odločila

Trening veleslaloma v Kronplatzu v Italiji 8. januarja se je za Ano Drev končal s poškodbo desnega kolena. Zdravniški pregledi so pokazali, da si je strgala sprednjo križno vez. Dan zatem so jo v UKC uspešno operirali, zdaj pa je pred njo vsaj šestmesečna rehabilitacija.

Da je za Drevovo sezone predčasno konec, je bilo jasno hitro po poškodbi, se je pa ob tem porajalo vprašanje, ali bo 33-letnica po nesrečnem dogodku potegnila črto tudi pod kariero.

"Vsekakor je prezgodaj, da bi v tem trenutku razmišljala o koncu svoje kariere. O nadaljevanju se bom odločila, ko bo rehabilitacija končana," je prek Smučarske zveze Slovenije sporočila Šmarčanka.

Psihološko poškodbo dobro prenesla

Kot pravi, ji misli še uhajajo na nesrečni trening v Kronplatz, kjer si je še tretjič v karieri poškodovala kolenske veze, prvič na desnem kolenu. Drevova dodaja, da je zadnjo poškodbo prenesla bolje kot prvi dve.

Pred 33-letnico je vsaj pol leta okrevanja. Foto: Sportida

"Vse skupaj sem psihično dobro prenesla, mislim, da celo bolje kot prvi dve. Pred mano sta bila dva meseca tekem, ki sem se jih najbolj veselila, saj so Kronplatz, Maribor in Are moja ljubša prizorišča tekem svetovnega pokala. Seveda bi bila danes raje v Mariboru na treningu za Zlato lisico in po tem odpotovala v Skandinavijo na svetovno prvenstvo, vendar je zdaj najpomembnejše, da naredim vse za popolno rehabilitacijo kolena. Ob tem bi se rada zahvalila odlični oskrbi v UKC Ljubljana in dr. Macuri, ki me je operiral," je še sporočila Drevova, ki bo kolegice iz reprezentance na Pohorju lahko spremljala le ob smučini.

Mariborčani so danes namreč dobili zeleno luč za izvedbo 55. Zlate lisice na Pohorju, ki bo na sporedu v petek, 1. februarja (veleslalom), in soboto, 2. februarja (slalom). Na veleslalomu bo nastopila tudi Ilka Štuhec.

Program 55. Zlate lisice Četrtek, 31. 1. 2019

Trg Leona Štuklja: 18.00, javno žrebanje štartnih številk za veleslalom



Petek, 1. 2. 2019 Snežni stadion:

10.00/13.00, veleslalom

Trg Leona Štuklja: 8.00, razglasitev rezultatov in javno žrebanje štartnih številk



Sobota, 2. 2. 2019

Snežni stadion: 10.00/13.00 slalom

