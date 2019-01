Ilka Štuhec je prehitela zeleno luč

Dvomov o nastopu na domači tekmi svetovnega pokala pri Ilki Štuhec ni več. Iz tabora najboljše slovenske alpske smučarke so deset dni pred 55. Zlato lisico potrdili, da bo 28-letna Mariborčanka 1. februarja nastopila na petkovi veleslalomski tekmi, po pričakovanjih pa bo izpustila nedeljski slalom.

Njen domači nastop je sicer visel v zraku predvsem zaradi urnika svetovnega prvenstva, ki se bo v Aareju začelo takoj po Zlati lisici. Že v ponedeljek (4. februarja) bo namreč na Švedskem na sporedu prvi uradni trening smuka, dan zatem pa se bodo dekleta borila za kolajne v superveleslalomu.

Ilka o tekmah v Cortini d'Ampezo



"Za mano je super vikend. Tudi z včerajšnjim superveleslalomom, vsaj do točke, ko mi ni uspelo uloviti vrat, sem zadovoljna. S smukoma poprej tudi. Stopničke so stopničke, to je vedno super. Sploh ne razmišljam o tem, da bi bila premagana ali da rezultat ni dober, ker nisem zmagala. So seveda, kot sem že velikokrat omenila, malenkosti, ki se jih da popraviti, narediti bolje. Nasploh mislim, da sem na dobri poti," je črto pod trilogijo v Dolomitih, kjer je bila druga in tretja v smuku, v superveleslalomu pa je odstopila, potegnila Mariborčanka.





V pričakovanju zelene luči

Prav zaradi osredotočenosti na svetovno prvenstvo ni zmotna ocena, da bi Štuhčeva izpustila veleslalomsko preizkušnjo, če je ne bi gostil prav njen domači hrib. Na njem je v svetovnem pokalu nazadnje nastopala v sezoni 2016/17 in na krilih vrhunske forme in posledično dobrega štartnega izhodišča dosegla najboljša rezultata v tehničnih disciplinah. Bila je 10. v slalomu in 14. v veleslalomu.

Z naznanitvijo mariborskega štarta pa je tokrat prehitela zeleno luč Mednarodne smučarske zveze. Pod Pohorjem jo pričakujejo v torek, ko bo debelino in kakovost snežne podlage na tekmovalni progi preizkusil snežni kontrolor FIS Markus Mayr, sicer tudi direktor za tehnični disciplini svetovnega pokala za ženske.

Foto: Reuters

Ob koncu tedna na Bavarskem

"To je bila velika Ilkina želja, čeprav je spored pred svetovnim prvenstvom resnično zahteven za tekmovalke in spremljevalno ekipo, saj je selitev iz kraja v kraj zahteven proces, razdalja med Mariborom in Aarejem pa je precejšnja. A seveda moramo spoštovati Ilkino željo," pravi Darja Črnko, vodja ekipe Ilke Štuhec.

Še pred Zlato lisico, na kateri je prvič nastopila že pred 11 leti, pa čakata svetovno smukaško prvakinjo zadnji preizkušnji pred svetovnim prvenstvom v hitrih disciplinah. V soboto in nedeljo bo namreč Garmisch-Partenkirchen gostil smuk in superveleslalom.