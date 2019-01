Zlomljena Lindsey Vonn: trenutek slabosti ali dokončno slovo

Tako Ilka Štuhec kot Lindsey Vonn nista prečkali ciljne črte nedeljskega superveleslaloma v Cortini d'Ampezzo, a obstaja med odstopoma dveh nekdanjih dobitnic smukaškega globusa svetovnega pokala velikanska razlika. V Slovenkinem primeru je šlo za klasično napako po izjemno hitrem začetku, za nameček je odstop sledil trem zaporednim uvrstitvam na stopničke za zmagovalke. Američanka pa je v Dolomitih nastopila prvič v sezoni in se ob visokih pričakovanjih soočila s svojevrstnim trenutkom resnice. Po 15. in devetem mestu v smuku je superveleslalomski odstop sprejela kot znamenje nemoči in notranji klic k razmisleku o smiselnosti nadaljevanja kariere.

Priprta vrata

Premagala so jo čustva. Kot že tolikokrat v zadnjih letih. V soboto je ob pozornosti organizatorjev zajokala na osrednjem odru. V nedeljo je v solzah prejela cvetje iz rok olimpijske prvakinje Sofie Goggie. Ob dejstvu, da je v Cortino d'Ampezzo zadnjič pripotovala kot aktivna tekmovalka, ni bila ravnodušna. A zdi se, da jo je dokončno zlomil občutek tekmovalne moči. Za smučarko, ki so jo v večjem delu kariere zanimala le najvišja mesta, je bil namreč tekmovalni konec tedna brez realnih možnosti za skok na stopničke velik udarec, zato je namignila na predčasen konec kariere. A vrata je vseeno pustila priprta in dejala, da bo svojo odločitev sporočila pravočasno.

395 tekem v svetovnem pokalu. Foto: Getty Images

Šampionska glava, telo pa …

Vonnova je na progi Olympia delle Tofane delovala kot šampionka, ujeta v načeto telo veteranke s kolenskima opornicama. Kot smučarka, ki ve, da je na določenih delih treba smučati tvegano in agresivno, na določenih odsekih pa iz sebe priklicati mehkobo. A tega ni bila sposobna izvesti. Delovala je grobo, robato, brez zanesljivosti na robnikih in predvsem nenatančno. Brez pravega občutka. To je v cilju tudi priznala in poudarila, da ji telo sporoča, da je čas za tekmovalni umik. "Nočem se posloviti, a preprosto ne gre. Bolečina je prehuda," pravi 34-letna ameriška zvezdnica iz Minnesote, ki pa večji del življenja živi v Koloradu.

V pričakovanju odločitve

Ob številnih uspehih in zvezdniškem blišču, ki je tudi smučanju kot športu dal novo dimenzijo, so kariero Vonnove v zajetni meri zaznamovale tudi poškodbe. Kot pravi, se je vedno uspešno vračala, a tokrat prvič ne najde kratkoročnega odgovora, pravega časa pa nima na voljo. Iz "belega cirkusa" ne želi odšepati. Želi se posloviti tako, da bo lahko običajno živela, in kot pravi, nekega dne tudi svojega otroka učila prvih smučarskih zavojev. Zaradi njenega razmišljanja v Cortini zdaj smučarska javnost nestrpno pričakuje dokončno odločitev. Se bo ta teden odpravila v Garmisch-Partenkirchen in podaljšala sezono ter se morebiti, kot je sprva napovedala, poslovila decembra v Lake Louiseu ali pa je zadnji štart že vknjižila?

Takole se je končal zadnji mariborski veleslalom Lindsey Vonn. Foto: Vid Ponikvar

Od Maribora se je že poslovila

Nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja si je sicer letošnjo sezono zamislila kot poslovilno turnejo. Na njej pa se ne bo ustavila v Mariboru. Zlata lisica si sicer v torek, ko bo Pohorje obiskal vodja ženskih tekmovanj svetovnega pokala za tehnični disciplini Markus Mayr, obeta zeleno luč za tradicionalni tekmi, a 1. in 2. februarja, ne glede na odločitev o (ne)nadaljevanju kariere, Vonnove v mestu ob Dravi ne gre pričakovati. Nazadnje je v Mariboru tekmovala leta 2016 in po padcu odstopila. Tri leta pred tem, torej v sezoni 2012/13, je slavila veleslalomsko zmago, ki jo je izmaknila ljubljenki domačega občinstva Tini Maze. Sicer je na Zlati lisici prvič gostovala že leta 2002. Leta 2004 pa se je na Štajerskem udeležila mladinskega svetovnega prvenstva in med drugim postala podprvakinja v smuku. Ugnala jo je le Maria Riesch.

Veličastna kariera

Ne glede na to, kdaj bo napočil pravi trenutek za tekmovalni umik, je že zdaj jasno, da se z odhodom Lindsey Vonn končuje ena najbolj veličastnih karier v zgodovini alpskega smučanja. Američanka jo je zaznamovala predvsem z uspešnostjo na tekmah svetovnega pokala, kjer je slavila kar 82 zmag. Daleč največ med dekleti in le štiri manj od Ingemarja Stenmarka. Skupno je zbrala kar 137 uvrstitev na oder za zmagovalke. V domači vitrini ima tudi kar štiri velike kristalne globuse. Ob tem je osvojila še osem malih globusov v smuku, pet v superveleslalomu in tri v kombinaciji. Pomemben del opusa je ustvarila tudi na velikih tekmovanjih, s katerih se je vrnila z desetimi kolajnami. Dvakrat je bila svetovna in enkrat olimpijska prvakinja.