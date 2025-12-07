Avstralka tretjič? Bucik lovi nove točke.

V Tremblantu v Kanadi bomo spremljali še drugi veleslalom v dveh dneh. Lahko Avstralka Alice Robinson vknjiži še tretjo zaporedno zmago v tej disciplini, ali je čas za slavje nekoga drugega? Na tekmi, na kateri se bo prva vožnja začela ob 16. uri, druga pa ob 19. bo izmed Slovenk na štartu zgolj Ana Bucik Jogan.

Alpske smučarke čaka še drugi veleslalom v Tremblantu. Prvega je v soboto prepričljivo dobila Alice Robinson in s tem lepo povečala prednost v seštevku discipline, kjer ima sedaj že 52 točk prednosti pred Julio Scheib, ki je včeraj odstopila.

Današnjo tekmo bo odprla Thea Louise Stjernesund, izjemna Avstralka pa bo štartala kot tretja. Edina slovenska predstavnica Ana Bucik Jogan, ki sobotnega veleslaloma ni končala, se bo na progo podala s številko 24.

Veleslalom, 1. vožnja: Startna lista: 1. Thea Louise Stjernesund (Nor)

2. Paula Moltzan (ZDA)

3. Alice Robinson (Aus)

4. Julia Scheib (Aut)

5. Zrinka Ljutić (Hrv)

6. Lara Colturi (Alb)

7. Sara Hector (Šve)

8. Valerie Grenier (Kan)

9. Mikalea Shiffrin (ZDA)

10. Nina O`Brien (ZDA)

11. Maryna Gasenica-Daniel (Pol)

12. Britt Richardson (Kan)

13. Camille Rast (Švi)

14. Lena Dürr (Nem)

15. Mina Fürst Holtmann (Nor)

...

24. Ana Bucik Jogan (Slo)

Preberite še: