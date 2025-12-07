Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Nedelja,
7. 12. 2025,
11.28

Alpsko smučanje, Tremblant, drugi veleslalom (ž)

Avstralka tretjič? Bucik lovi nove točke.

Alice Robinson | Alice Robinson je bila najboljša na sobotnem veleslalomu. | Foto Reuters

Alice Robinson je bila najboljša na sobotnem veleslalomu.

Foto: Reuters

V Tremblantu v Kanadi bomo spremljali še drugi veleslalom v dveh dneh. Lahko Avstralka Alice Robinson vknjiži še tretjo zaporedno zmago v tej disciplini, ali je čas za slavje nekoga drugega? Na tekmi, na kateri se bo prva vožnja začela ob 16. uri, druga pa ob 19. bo izmed Slovenk na štartu zgolj Ana Bucik Jogan.

Alice Robinson
Sportal Alice Robinson v Kanadi do zanesljive zmage, edina Slovenka odstopila

Alpske smučarke čaka še drugi veleslalom v Tremblantu. Prvega je v soboto prepričljivo dobila Alice Robinson in s tem lepo povečala prednost v seštevku discipline, kjer ima sedaj že 52 točk prednosti pred Julio Scheib, ki je včeraj odstopila. 

Današnjo tekmo bo odprla Thea Louise Stjernesund, izjemna Avstralka pa bo štartala kot tretja. Edina slovenska predstavnica Ana Bucik Jogan, ki sobotnega veleslaloma ni končala, se bo na progo podala s številko 24.

Veleslalom, 1. vožnja:

Startna lista:

1. Thea Louise Stjernesund (Nor)
2. Paula Moltzan (ZDA)
3. Alice Robinson (Aus)
4. Julia Scheib (Aut)
5. Zrinka Ljutić (Hrv)
6. Lara Colturi (Alb)
7. Sara Hector (Šve)
8. Valerie Grenier (Kan)
9. Mikalea Shiffrin (ZDA)
10. Nina O`Brien (ZDA)
11. Maryna Gasenica-Daniel (Pol)
12. Britt Richardson (Kan)
13. Camille Rast (Švi)
14. Lena Dürr (Nem)
15. Mina Fürst Holtmann (Nor)
...
24. Ana Bucik Jogan (Slo)

