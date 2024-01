V živo: napeto v Kitzbühlu, presenečenje na vrhu, Slovenca praznih rok

Vrstni red po 1. teku 1 JAKOBSEN Kristoffer SWE 50.09 2 YULE Daniel SUI 50.14 +0.05 3 FELLER Manuel AUT 50.32 +0.23 4 STRASSER Linus GER 50.49 +0.40 5 NOEL Clement FRA 50.51 +0.42 6 MEILLARD Loic SUI 51.08 +0.99 7 AMIEZ Steven FRA 51.09 +1.00 8 ROCHAT Marc SUI 51.14 +1.05 9 RASCHNER Dominik AUT 51.23 +1.14 10 MAJOR Billy GBR 51.32 +1.23 ... Odstop: Štefan Hadalin, Tijan Marovt ...

Slalom je bil v prejšnji tekmovalni zimi s številnimi presenečenji in preobrati najzanimivejša disciplina, to sezono pa se boj še niti ni dobro razživel, saj so bili na sporedu samo štirje. Tri od teh je dobil Avstrijec Manuel Feller, tistega v Madonni di Campiglio pa Marco Schwarz, ki je medtem s poškodbo že končal sezono. Na zadnjih dveh tekmah (Adelboden in Wengen) je bil tako Fellerju najbližje Norvežan Atle Lie McGrath. Preostali pa svojega potenciala še niso zares pokazali, še posebej to velja za Norvežana Henrika Kristoffersena, ki je bil na stopničkah samo v Wengnu (tretji), ni pa se izkazal niti danes.

Manuel Feller je končal samo tri slalome v Kitzbühelu. Nastopil je na osmih. Foto: Guliverimage Zdaj sledita dva slaloma pred množico avstrijskih navijačev: po nedeljskem na progi Ganslernhang v Kitzbühelu nato v sredo še nočni v Schladmingu. Feller bo tako pod velikim pritiskom in doslej ga v Kitzbühelu ni dobro prenašal. Na osmih nastopih je samo trikrat prišel v cilj in še ni bil boljši kot peti. A v tako dobri formi kot to zimo ter tako samozavesten in sproščen še nikoli prej ni bil. Ima pet slalomskih zmag v svetovnem pokalu.

Povsem druga zgodba je v slovenskem slalomu. Štefan Hadalin in Tijan Marovt to zimo še nista osvojila niti točke. Na zahtevni strmini v Kitzbühelu jima gotovo ne bo lahko, saj imata visoki številko 50 in 51.