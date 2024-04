Ukrajina in Rusija poročata o novih napadih z raketami in droni

Ukrajina in Rusija sta ponoči izvedli nove napade z raketami in droni. V ruskem raketnem napadu sta bila ranjena najmanj dva človeka, v treh ukrajinskih regijah pa je bila poškodovana energetska infrastruktura. Ruska zračna obramba je medtem po navedbah Moskve nad regijo Krasnodar in Krimom sestrelila 68 ukrajinskih dronov. Poročil o žrtvah ni.

Ruske sile so proti Ukrajini izstrelile 34 raket, ob tega jih je 21 zračna obramba sestrelila, so sporočile ukrajinske oborožene sile. "Sovražnik je uporabil različne vrste raket, vključno z balističnimi, zadete pa so bile regije Harkov, Herson, Dnipropetrovsk, Zaporožje, Lvov in Ivano-Frankovsk," je dodala vojska.

Vodja ukrajinske vojaške uprave v mestu Krivi Rog Oleksandr Vilkul je na Telegramu zapisal, da sta bila v ruskih napadih ranjena 82-letna ženska in 39-letni moški.

Posledice ruskega napada na Harkov. Foto: Reuters

Napadi osredotočeni na energetsko infrastrukturo

Raketni napadi so bili sicer osredotočeni predvsem na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Kot je pojasnil ukrajinski minister za energetiko German Galuščenko, so bili napadeni energetski objekti v regijah Dnipropetrovsk, Ivano-Frankovsk in Lvov.

V ločeni izjavi pa je državni dobavitelj energije DTEK sporočil, da so bile v napadih poškodovane štiri termoelektrarne, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

O napadih sicer poročajo tudi iz Rusije. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba nad regijo Krasnodar sestrelila 66 ukrajinskih dronov, še dva pa nad ukrajinskim polotokom Krim.

"Poskušali so napasti rafinerije nafte in infrastrukturo. Po dozdajšnjih informacijah ni ranjenih ali resne škode na objektih," je na Telegramu izjavil guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev.