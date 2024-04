Alpski smučarji ostali brez DP v smuku in superveleslalomu

Zaradi vremenske fronte, ki je s temperaturami nad dolgoletnim povprečjem zajela Slovenijo, niso mogli izpeljati tekmovanj za državno prvenstvo v alpskem smučanju v hitrih disciplinah. Na Krvavcu so v nedeljo načrtovali superveleslaloma za naslova prvaka in prvakinje Slovenije v tej disciplini, a tekem niso mogli izpeljati.

Sprva so sicer načrtovali, da bi tekme v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji v tednu po velikonočnih praznikih izpeljali na Peci na avstrijski strani državne meje. Vendar pa so bili prisiljeni odpovedati vsa tekmovanja v hitrih disciplinah na tem prizorišču.

V tednu prej izpeljali tekme v tehničnih disciplinah

V tednu prej so izpeljali tekme v tehničnih disciplinah. Ana Bucik je postala državna prvakinja v slalomu, Ilka Štuhec je osvojila naslov prvakinje v veleslalomu. Obe sta zmagali tudi v absolutni konkurenci. Na moških tekmah sta v slovenski konkurenci slavila Tijan Marovt med slalomisti in Rok Ažnoh med veleslalomisti.

Marovt je bil na slalomski tekmi v absolutni konkurenci drugi, Ažnoh pa je na tekmi v veleslalomu osvojil osmo mesto. Na Peci ni nastopil najboljši Slovenec Žan Kranjec, ki si je po koncu sezone svetovnega pokala vzel tekmovalni premor.

Hadalin se je poslovil v družbi prijateljev in in družine

Je pa bil Kranjec 30. marca med udeleženci poslovilnega dogodka reprezentančnega kolega Štefana Hadalina, ki se je na smučišču Brsnina, ta je del kranjskogorskega smučarskega središča, oblečen v kostum dinozavra t-rexa v družbi prijateljev in družine poslovil od tekmovalnega smučanja.

Hadalin je poslovilno vožnjo pred navijači načrtoval med prvo in drugo vožnjo veleslaloma za Pokal Vitranc 9. marca na poligonu Podkoren. A je odjuga odplaknila moško tekmovanje za svetovni pokal v Kranjski Gori in s tem tudi Hadalinovo poslovilno vožnjo.

