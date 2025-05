Revolucionarna pametna ura Huawei Watch 5 je tu!

Komaj so jo uradno predstavili, pa je že na voljo v lokalnih trgovinah. Nova Huawei Watch 5 je izjemna pametna ura, ki vam lahko močno izboljša vsakdan. To so njene ključne prednosti!

Pametne ure Huawei Watch 5 so od danes naprej na voljo v lokalnih prodajalnah. A to še zdaleč ni vse. Če se zanjo odločite do 30. junija, prejmete še brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6i. Poleg tega vam Huawei omogoča kar tri mesece brezplačne uporabe nadgrajene storitve Huawei Health+.

Zdaj na voljo v dveh velikostih

Marsikoga bo razveselila novost, da sta v seriji Huawei Watch prvič na voljo dve velikosti. Večja ima 46-milimetrsko in manjša 42-milimetrsko ohišje. A to ni edina izbira. Znotraj te osnovne delitve lahko izbirate med različicami z ohišjem iz titana ali dveh vrst nerjavečega jekla, pa tudi različnimi barvnimi kombinacijami in paščki iz najrazličnejših materialov. Novost je usnjenemu podoben pašček, ki ponuja udobje in vzdržljivost umetne gume. Odlična izbira za športnike in rekreativce, ki hkrati stavijo na klasično estetiko.

Foto: Huawei

Dodatno tipalo, ki spremeni vse

Z naskokom najpomembnejša inovacija je novo tipalo X-TAP, nameščeno na obodu ohišja med krono in tipko. Tam je postavljeno za hitro in natančno merjenje telesnih znakov neposredno s konice prsta. Gre pravzaprav za večfunkcijski element, ki združuje optično tipalo za merjenje srčnega utripa in nasičenosti krvi s kisikom, snemalnik elektrokardiograma (EKG) ter tipalo, ki zaznava moč pritiska prsta. Takšna kombinacija je izjemno uporabna za natančne meritve, optimalne zdravstvene nasvete in hiter dostop do funkcije pregleda zdravja, ki v vsega 60 sekundah izmeri ključne vitalne znake.

Avtonomija, ki presega pričakovanja

Čeprav je Huawei Watch 5 prava pametna ura, ki omogoča celo povezovanje v mobilna omrežja in deluje samostojno brez internetne povezave, njena baterija ob redni uporabi zdrži do štiri dni in pol. Poleg tega je na voljo način varčevanja z energijo, pri katerem ura zdrži do 11 dni z enim polnjenjem, pri čemer ostane večina funkcij še vedno aktivnih. Pomembna prednost je tudi izredno hiter preklop med običajnim in varčevalnim načinom, saj ta ne zahteva ponovnega zagona naprave.

Foto: Huawei

Mozaik res uporabnih možnosti

Ura podpira uporabo eSIM kartic, kar pomeni, da ste lahko dosegljivi na isti telefonski številki tako na telefonu kot na uri. Obenem vas bodo navdušili vgrajeni zemljevidi, ki pridejo še kako prav, ko se znajdete na neznanem območju brez telefona, a želite vedeti, kje ste in kam morate iti.

Kot smo že navajeni, nova pametna ura ponuja celovit nabor zdravstvenih funkcij, vključno s snemalnikom EKG in oceno togosti arterij, ter številne športne načine. Ura omogoča spremljanje igre golfa, tek po brezpotjih, potapljanje na dah in druge vodne športe, kot sta jadranje in veslanje stoje. Tako je primerna tudi za najbolj zahtevne ljubitelje aktivnosti na prostem.

Foto: Huawei

Prijazna do vseh uporabnikov

Huawei ne dela razlik. Njihove ure se povežejo s katerim koli pametnim telefonom, ne glede na to, ali uporabljate Android ali iOS. Vse, kar morate storiti, je, da na svoj telefon namestite aplikacijo Zdravje (Huawei Health) in sledite enostavnim navodilom za povezavo.

Nova generacija tudi v seriji Watch Fit

Huawei Watch 5 ni edina inovacija, ki so jo predstavili. Novost so še ure s kvadratnim ohišjem iz serije Huawei Watch Fit 4. Za razliko od lanske različice sta tokrat na voljo dve velikosti ohišja, ki je izdelano iz kakovostnejših materialov. Ob tem so razširili seznam podprtih športov, ki so jim dodali nov nabor vodnih športov.

Huawei je predstavil še izredno udobne brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6. Te ob inovativni obliki izstopajo po izjemni kakovosti zvoka, kar jih postavlja v sam vrh brezžičnih slušalk odprtega tipa.

Foto: Huawei

Cene in razpoložljivost Priporočena cena za Watch 5 46 mm v črni barvi, ohišjem iz nerjavečega jekla in paščkom iz fluoroelastomera je 449 €.

Priporočena cena za Watch 5 46 mm v vijolični barvi, ohišjem iz titana in sestavljenim paščkom je 549 €.

Priporočena cena za Watch 5 46 mm v srebrni barvi ter ohišjem in paščkom iz titana je 649 €.

Priporočena cena za Watch 5 42 mm v beli barvi, ohišjem iz nerjavečega jekla in sestavljenim paščkom je 499 €.

Priporočena cena za Watch 5 42 mm v bež barvi, ohišjem iz nerjavečega jekla in sestavljenim paščkom je 549 €.

Priporočena cena za Watch 5 42 mm v zlati barvi, ohišjem iz nerjavečega jekla in paščkom iz titana je 649 €. Ob nakupu nove pametne ure je tri mesece brezplačno na voljo storitev Huawei Health+!

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.