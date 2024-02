Senzacija, kot je še ni bilo: Švicar s 30. mesta do zmage!

Po vseh težavah s toplim vremenom v Evropi so danes v svetovnem pokalu v alpskem smučanju v zahtevnih razmerah v Chamonixu v Franciji vendarle uspeli izpeljati slalom za svetovni pokal. Na razriti in močno načeti progi se je na koncu najboljše znašel Švicar Daniel Yule, ki je bil po prvi vožnji 30., v finalu pa senzacionalno skočil na vrh. Edini slovenski predstavnik Tijan Marovt je odstopil že v prvi vožnji.

V Chamonixu, kjer so se organizatorji v zadnjih dneh spopadali z visokimi temperaturami in pomanjkanjem snega, je sedmi od skupno dvanajstih moških slalomov v tej sezoni postregel s senzacijo, kot je v zgodovini slalomov za svetovni pokal še ni bilo. Švicar Daniel Yule je na senzacionalen način prišel do svoje sedme slalomske zmage v svetovnem pokalu. 30-letni Yule je po napaki v prvi vožnji za las ujel najboljšo trideseterico, potem ko je za vodilnim po prvi vožnji Francozom Clementom Noelom zaostajal za 1,92 sekunde. V finalu je nastopil kot prvi, izkoristil solidne pogoje in se zavihtel na sam vrh. Največji skok po rezultatski lestvici je do zdaj v slalomih držal upokojeni Norvežan Lucas Braathen, ki je v Wengnu leta 2022 zmagal, potem ko je bil po prvi vožnji 29.

Najboljši trije s slaloma v Chamonixu. Foto: Guliverimage

Drugo mesto je v zahtevnih razmerah na koncu osvojil Yulov rojak Loic Meillard, ki je bil po prvi vožnji peti, na koncu pa se mu je zmaga izmuznila za 16 stotink sekunde. Tretje mesto je pripadlo vodilnemu po prvi vožnji domačinu Noelu (+0,18).

Finale so odločile res majhne razlike, saj se je kar 26 smučarjev na koncu zvrstilo znotraj sekunde zaostanka. 26. mesto sta si razdelila Bolgar Albert Popov in Italijan Tommaso Sala, ki sta za zmagovalcem zaostala 98 stotink sekunde.

Marovt odstopil v prvi vožnji

V Franciji je kot edini Slovenec nastopil 25-letni Mariborčan Tijan Marovt, ki pa je s startno številko 52 po visokih zaostankih na vmesnih časih odstopil že prvi vožnji in tako ostaja brez točk svetovnega pokala v karieri. Marovt je bil edini slovenski smučar v Franciji, saj je Štefan Hadalin sklenil svojo športno pot. Žan Kranjec pa ta konec tedna trenira veleslalom na domačem terenu v Kranjski Gori. Marovt je v svetovnem pokalu zbral 23 nastopov, a prav na nobenem ni bil del najboljših tridesetih, ki so se za točke merili v drugi vožnji tekem.

Tijan Marovt je odstopil. Foto: Reuters

Chamonix, slalom (M): 1. Daniel Yule (Švi) 1:36,24

2. Loic Meillard (Švi) +0,16

3. Clement Noel (Fra) +0,18

4. Manuel Feller (Avt) +0,34

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,37

. Dominik Raschner (Avt) +0,37

7. Samuel Kolega (Hrv) + 0,41

8. Timon Haugan (Nor) +0,42

9. Steven Amiez (Fra) +0,43

10. Alex Vinatzer (Ita) +0,46

... Po 1. vožnji: 1. Clement Noel (Fra) 47,09

2. Timon Haugan (Nor) +0,23

3. Manuel Feller (Avt) +0,40

4. Atle Lie McGrath (Nor) +0,65

5. Loic Meillard (Švi) +0,71

6. Dominik Raschner (Avt) +0,82

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,94

. Tommaso Sala (Ita) +0,94

9. Marc Rochat (Švi) +0,97

10. Ramon Zenhäusern (Švi) +0,98

...

Odstop: Tijan Marovt (Slo) ...

Karavana se zdaj preselila v Bansko v Bolgarijo, kjer bosta 10. in 11. februarja veleslalom in slalom, nato sledi postanek v Kvitfjellu s smukom in superveleslalom 17. in 18. februarja. Po Norveški smučarje čaka pot čez veliko lužo na mini ameriško turnejo od 24. februarja do 3. marca s petimi preizkušnjami, veleslalomom in slalomom na prizorišču Palisades Tahoe ter dvema veleslalomoma, tudi nadomestnim za Sölden, in slalomom v Aspnu. Po vrnitvi iz ZDA se bo karavana ustavila v Sloveniji na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer bosta še zadnji dve priložnosti za izboljšanje točkovnih seštevkov na veleslalomu in slalomu pred finalom sezone v Saalbachu.

