Nekdanji legendarni alpski smučar Alberto Tomba je po glasovanju Italijanske smučarske zveze (Fisi) in športnega časopisa Gazzetta dello Sport postal zimski športnik stoletja v naši zahodni soseščini. V glasovanju je prehitel še eno legendo belih strmin, Gustava Thönija.

Triinpetdesetletni Tomba je v glasovanju prejel 61 odstotkov glasov. Trikratni olimpijski prvak in veliki prijatelj ter konkurent slovenskega smučarja Jureta Koširja je v glasovanju prehitel štirikratnega dobitnika velikega kristalnega globusa in petkratnega svetovnega prvaka Thönija, ki je prejel 32 odstotkov glasov.

Tomba in 69-letni Thöni sta veliko večino glasov strokovne žirije pobrala med skupno 30 zimskimi športniki in športnicami, ki so ali še vedno tekmujejo v 15 različnih panogah. Nagrade sta smučarski ikoni prejela v torek na gala prireditvi v Milanu.

