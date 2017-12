Zakaj bodo risi na olimpijskih igrah pogrešali rise?

O simbolu na dresih hokejistov, ki ga na OI ne bo #izarhiva

Slovenski hokejisti, ki so si septembra lani z zmago na kvalifikacijskem turnirju v Minsku drugič zapored zagotovili nastop na olimpijskih igrah, so poskrbeli, da se pred olimpijskimi igrami znova govori tudi o risih. A risi bodo februarja v Pjongčangu vendarle nastopili brez risa na prsih.

Do leta 2002 so slovenski hokejisti igrali z državnim grbom na dresih. Foto: Reuters

O risih se je po lanski septembrski drami v beloruski prestolnici govorilo več kot leta 2014, ko je iz ljubljanskega živalskega vrta na Rožnik pobegnila risa. To zgolj priča o tem, da se je vzdevek slovenskih hokejistov na ledu povsem uveljavil ter se približal zmajem, kakršno je poimenovanje članov Olimpije, in železarjem, kot pravijo hokejistom Jesenic.

Zgodba o hokejistih kot risih sega v leto 2001. Izbrana vrsta si je takrat prvič zagotovila preboj v elitno skupino svetovnega hokeja. Takratno vodstvo Hokejske zveze Slovenije se je zavzelo za novo celostno podobo, s katero je prišel ris. Iskali so žival, ki domuje tudi v slovenskih gozdovih, v risu pa videli tudi na videz prijazno žival, ki zna v ključnih trenutkih pokazati zobe in kremplje.

V zadnjem desetletju in pol so risi zamenjali več dresov, a na njih ohranili podobo risa. Foto: Vid Ponikvar

Ris se je hitro udomačil

"Takrat je bila uvrstitev v elito nekaj neprecenljivega. Ris ima kot mačka arhetip nepredaje, tako da je šlo dobro v kontekst. Ko so zamenjali grb za risa, so se ljudje prav tako poistovetili in bili pripadni skupnosti, ki nas simbolizira z vsemi pozitivnimi lastnostmi, ki jih žival ali pa grb prinašata s seboj," o uspešni potezi hokejistov razmišlja psihologinja Eva Kovač in dodaja, da simbol ne sme biti sam sebi namen, pač pa je pomembno, da izhaja iz dobre zgodbe, ki jo javnost sprejme.

"A nismo mi favoriti" Dres, ki ga bodo slovenski hokejisti nosili na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Foto: Hokejska zveza Slovenije Slovenija se bo na olimpijskih igrah februarja v skupinskem delu pomerila z Rusijo, ZDA in Slovaško. S temi nasprotniki je v skupini igrala tudi leta 2014 v Sočiju, ko so naši hokejisti olimpijski turnir končali na visokem sedmem mestu. Slovenci bodo v Pjongčangu nosili dres, ki ga krasi poseben napis na ovratniku. Vsaka reprezentanca je namreč lahko izbrala svoj stavek. V slovenski so se odločili, da uporabijo besede vratarja Gašperja Krošlja po zmagi nad Dansko na olimpijskih kvalifikacijah, ko je v pogovoru z novinarjem, ki mu je dejal, da so premagali favorizirano reprezentanco, odvrnil: "A nismo mi favoriti?" "Zelo sem bil presenečen, da so izbrali to izjavo. Po pomembni zmagi sem bil povsem v elementu, ves ponosen na ekipo, tako da so te besede kar 'butnile' iz mene. Še sam sebe sem presenetil, ko sem to izjavil (smeh, op. a.). Ponosen sem, da je moj izrek na dresu. Tega ne bom pozabil," v smehu pravi oče olimpijskega slogana risov. "Si pa moram najprej še zagotoviti mesto na olimpijskih igrah. Zame predstavljajo velik izziv," je čuvaj mreže komentiral to, da bodo risi na ovratniku nosili njegovo izjavo.

Podobno kot pri grbu, ki kaže pripadnost

"Pri izbiri vzdevka športniku gre za zelo podobno stvar kot na primer pri grbu, ki že sam po sebi kaže pripadnost neki skupini, klubu ali reprezentanci. Klubi si po večini izbirajo močne živali, ki simbolizirajo nepopustljivost, surovost, tekmovalnost v pozitivnem pomenu besede. Na ta način se krepi občutek pripadnosti nekemu kolektivu. Pri tem merimo na čustva, na to, da čutiš večjo pripadnost skupini. Kar je pod vplivom čustev, je veliko bolj intenzivno," dodaja Kovačeva.

Olimpijske igre so izjema. Tam hokejisti ne smejo nastopati z risom na prsih. Foto: Reuters

Dres z risom bo ostal doma

Ris je danes del celostne podobe Hokejske zveze Slovenije in reprezentance. Kot grb je krasil tudi drese igralcev, ki so si ob koncu preteklega tedna izborili nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018. Zaradi strogih pravil in določil Mednarodnega olimpijskega komiteja pa bodo morali v Južni Koreji, podobno kot že leta 2014 v Sočiju, obleči drese brez risa na prsih.

"Določil za oblačila na olimpijskih igrah 2018 uradno še nismo prejeli. Vseeno se ne bodo prav veliko razlikovala od tistih iz Sočija. Ta v svojih temeljnih načelih ne dovoljujejo tovrstnih simbolov. Kakšni bodo dresi hokejske izbrane vrste, sicer še ni jasno. Skladni bodo s celostno podobo celotne reprezentance," pojasnjuje Blaž Perko iz Olimpijskega komiteja Slovenije.

Blaž Perko (OKS) se bo že čez nekaj tednov odpravil v Pjongčang in začel pripravljati teren za slovensko operacijo ZOI 2018. Foto: Sportida

Ekipa kot neprecenljiva dodana vrednost

Pri krovni olimpijski organizaciji, pri kateri so projekt Pjongčang 2018 zagnali že krepko pred koncem projekta Rio 2018, pozdravljajo uvrstitev hokejske reprezentance na olimpijski turnir.

"Eden od ciljev naših olimpijskih projektov je, da skušamo pomagati kolektivom. Tudi zaradi tega smo hokejistom že pred časom namenili prva sredstva. Podobno bo tudi prihodnje leto," pravi Perko in dodaja: "Za olimpijsko reprezentanco pomeni kolektivna športna panoga veliko dodano vrednost. Po eni strani zaradi številčnosti, po drugi zaradi močnejšega navijaškega utripa in dejstva, da je tekmovanje razpotegnjeno čez večji del iger."

