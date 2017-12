Zelena, bela, modra ... Zakaj slovenski športniki ne nosijo barv nacionalne zastave?

Pred dnevi so pri Olimpijskem komiteju Slovenije predstavili novo kolekcijo športnih oblačil, ki jih bodo na olimpijskih igrah v Pjongčangu februarja prihodnje leto nosili slovenski olimpijci. Med barvami znova prevladuje zelena, veliko je tudi bele in svetlomodre barve.

Najnovejšo kolekcijo oblačil slovenskih reprezentantov je zasnoval Sandi Murovec, ki nad zunanjo podobo slovenskih vrhunskih športnikov bdi že od olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Verjamem, da imamo takšne barve, ki niso le prepoznavne, ampak tudi zmagovalne," je ob tem povedal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Za kolekcijo je znova, že četrtič, poskrbel oblikovalec Sandi Murovec, ki je priznal, da je Slovenija dolgo časa iskala prepoznavnost, kar je močen dejavnik pri oblikovanju, da pa je naloga zdaj lahka. "Preprosto peljati trend naprej," je prepričan. Poudaril je, da na večjih tekmovanjih zdaj ni več težko ugotoviti, kateri so slovenski športniki, niti kdo so naši navijači.

Tudi slovenski navijači so prepoznavni po zeleni barvi. Foto: Sportida

Tudi v novi kolekciji prevladuje zelena barva, ki jo je Murovec kombiniral z belo in različnimi odtenki modre. Zakaj torej slovenski športniki nastopajo v barvnih kombinacijah, ki niso kopija nacionalne zastave?

Barvna usmeritev sprejeta že aprila 1992

Kot je zapisano v Priročniku OKS iz leta 2013, ki opredeljuje smernice barvnih nians slovenskih športnih oblačil, je razlog za takšno barvno odločitev jasen, z njo so se želeli izognili temu, da bi nas barvna kombinacija slovenske zastave potopila v veliko množico narodov z enako ali podobno kombinacijo barv na njihovih zastavah. S kombinacijo zelene, bele in modre barve naj bi se izognili zamenjevanju s športniki iz Rusije, Slovaške, Srbije ... Odločitev je skupščina Športne zveze Slovenije sprejela aprila 1992.

Barvna kombinacija oblačil slovenskih športnikov odstopa od barvne kombinacije slovenske zastave. Fotografija je s slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger v Sočiju leta 2014. Vloga zastavonoše je takrat pripadla kapetanu slovenske hokejske reprezentance Tomažu Razingarju. Foto: Getty Images

/ .../ Glede na to, da gre za narode, s katerimi se v športni in splošni javnosti ne bi želeli zamenjevati, smo se pred več kot dvema desetletjema odločili za zeleno-modro kombinacijo, ki se je postopno, tudi z izjemno strokovno pomočjo in trudom naših oblikovalcev in sodelavcev na področju marketinga, postopno izoblikovala in uveljavila," je v uvodnih besedah omenjenega priročnika odločitev argumentiral nekdanji predsednik OKS Janez Kocijančič.

Priporočena barvna razmerja se spreminjajo

V priročniku je zapisano še, da je priporočeno razmerje barv na dresih 50 odstotkov zelene, 30 odstotkov modre in 20 odstotkov bele.

Če športniki na tekmovanjih potrebujejo drese različnih barv, pa je barvna kombinacija nekoliko spremenjena, in sicer 50 odstotkov bele, 30 odstotkov zelene in 20 odstotkov modre ali 50 odstotkov modre, 30 odstotkov zelene in 20 odstotkov bele.

Ali upoštevajo priporočila: kakšni so dresi slovenskih reprezentanc?

Slovenska košarkarska reprezentanca

Foto: Reuters

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska nogometna reprezentanca

Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Reuters

Slovenska odbojkarska reprezentanca

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Foto: FIVB

Slovenska hokejska reprezentanca

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska ženska rokometna reprezentanca

Foto: Twitter

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska moška rokometna reprezentanca

Foto: Sportida

Foto: Sportida

Dresi, ki jih ne moremo zgrešiti

Enega najbolj vpadljivih vzorcev nosijo hrvaški reprezentanti. Njihov kockasti vzorec je nezamenljiv s podobo katerekoli druge reprezentance. Med opaznejšimi so tudi argentinski, švedski in norveški dresi, ki so barvno usklajeni z barvami nacionalne zastave, ter italijanski (modri oz. Azzurri) in nizozemski (oranžni), ki sicer barvno odstopajo od barv v zastavi njihove države, a se je njihova podoba že zdavnaj zasidrala v kolektivni navijaški spomin.

Hrvaški športniki nosijo enega najbolj prepoznavnih vzorcev. Foto: Getty Images

Vzorec in barva argentinskih dresov se ujemata z barvo argentinske zastave. Foto: Getty Images

Nizozemski športniki so praviloma vedno v dresih oranžne barve. Foto: Getty Images

Italijanski nogometaši so znani kot Azzurri, s tem da modra barva ni niti oplazila njihove zastave. Foto: Reuters