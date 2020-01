Odštevamo do začetka spektakla: kri, znoj in lepa dekleta #video

Konec je čakanja. Danes ob 19. uri se Hali Tivoli začenja težko pričakovani borilni dogodek WFC 24/BRAVE CF 34, kjer si boste lahko ogledali devet napetih dvobojev. Slovenske barve bo zastopalo šest borcev in ena borka: Luka Podkrajšek, ki se bo v zadnji borbi večera z Bosancem Viktorjem Vasićem udaril za šampionski pas v težki kategoriji, Jakob Nedoh, Bojan Kosednar, Matjaž Vičar, Monika Kučinič, Marko Drmonjič in Matej Plavec. Vse skupaj si boste lahko lahko ob 20. uri ogledali tudi v neposrednem prenosu Planetu in na naši spletni strani. Dogodek bo komentiral Gašper Bolhar, pomagala pa mu bosta še Denis Porčič – Chorchyp in Bor Bratovž.