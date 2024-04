Žvižganje: Đokovića raje ne provocirajte #video

Novak Đoković se je v četrtek po dveh nizih prebil v četrtfinale turnirja v Monte Carlu, potem ko je po dveh nizih premagal Lorenza Musettija (7:5, 6:3). Tudi tokrat ni šlo brez provokacij občinstva, a srbski zvezdnik odgovarja na svoj način. Pravzaprav je po dvoboju cinično pripomnil, da to zmago posveča orkestru, s tem pa je imel v mislih tiste, ki so mu v osmi igri prvega niza žvižgali.

I dedicate this victory to the orchestra. #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/iLgG4HGTmj — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 11, 2024

"Če mi bodo začeli žvižgati …"

Novak je namreč takrat sodniku prigovarjal, da je bila žogica zunaj igrišča, za kar se je pozneje izkazalo, da je imel prav. Občinstvo mu je začelo ob tem žvižgati, on pa jim je odgovoril na svoj način, z dirigiranjem in pozneje še z boljšo igro.

"To energijo poskušam pretvoriti v nekaj, kar je zame konstruktivno. Ne iščem težav z občinstvom. Če mi bodo začeli žvižgati, bom igral bolje. Če se ljudje začnejo odzivati ​​na določen način, za katerega mislim, da si ga ne zaslužim ali ki se mi ne zdi pošten, se bom odzval. Odraščal sem s takšno miselnostjo, da če ti nekdo naredi nekaj slabega, moraš ostati pokončen."

"Fizično se res nisem počutil dobro, a tako je na prvih tekmah na pesku." Foto: Guliverimage

Tresenje rok

To ni bila edina težava, ki jo je imel 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam na igrišču. Velikokrat ni prišel do sape, videli smo lahko, kako so se mu tresle roke. Tudi od njegove ekipe smo lahko slišali, kako so mu prigovarjali, naj diha.

"Fizično se res nisem počutil dobro, a tako je na prvih tekmah na pesku. Ko igraš s tako močnim igralcem, kot je Musetti, si moraš zaslužiti zmago in fizično trdo delati. Uspelo mi je najti pot in to je najbolj pomembno. Grem naprej in moram verjeti v proces treninga ter vse, kar delam s svojo ekipo. Zadnje dni na igrišču čutim odlične stvari in to je najpomembneje. Torej, da sem na pravi poti. Pariz je kraj, kjer želim priti do vrhunca, zato se trenutno počutim dobro," je dejal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Pri skoraj 37 letih sem sposoben biti številka ena na svetu in igrati na najvišji ravni. Hvaležen sem." Foto: Guliverimage

Mnogi se sprašujejo, kako mu pri teh letih uspeva igrati na tako visoki ravni in kako mu uspeva držati ritem z veliko mlajšimi nasprotniki. Beograjčan je razkril, da je v zadnjih 15 letih veliko pozornosti posvetil svojemu telesu in umu, danes pa žanje sadove tega dela.

"Pri skoraj 37 letih sem sposoben biti številka ena na svetu in igrati na najvišji ravni. Hvaležen sem, da sem že zgodaj v karieri spoznal, kaj pomeni skrbeti za svoje telo. Vedno sem imel v glavi dolgoročni načrt, da bom igral čim dlje in si dal priložnost osvojiti več naslovov, podirati rekorde ter vse stvari, ki sem jih počel v zadnjih štirih ali petih letih. Najboljši del kariere sem imel po 30. letu"

Novaka Đokovića danes čaka nova resna preizkušnja. Njegov nasprotnik bo Avstralec Alex De Minaur, ki je letos Srba že premagal na začetku sezone v United Cupu.

Preberite še: