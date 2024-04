Izpoved pobiralca žogic: Đoković je nepotrpežljiv, najhujši Zverev #video

Pobiralec žogic, ki je delal na turnirju serije masters v Indian Wellsu, je pred časom na spletni strani Reddit zapisal svoje izkušnje z nekaterimi najboljšimi igralci in igralkami. Pravzaprav je razkril, kateri so po njegovo prijazni in kateri malo manj. Med zadnjimi se je znašel tudi Novak Đokovič, prvi igralec sveta.

Pobiralci žogic so zelo pomemben del teniških turnirjev, saj opravljajo pomembno delo, ko pobirajo žogice in jih podajajo igralkam in igralcem, da je igra čim bolj tekoča in nemotena. Marsikdo jih opazi in vidimo lahko, kakšen odnos imajo do njih teniški zvezdniki.

Ob tem je treba povedati, da so igralke in igralci na največjih turnirjih pod velikimi pritiski in da se vsak od njih odzove na svoj način, vsekakor pa to ne opravičuje neprimernega obnašanja do pobiralcev žogic.

Đoković je nepotrpežljiv, najhujši je Zverev

Fant je na Redditu razkril, s katerimi igralci je imel dobre in s katerimi slabe izkušnje. Novak Đoković in Ben Shelton sta padla v kategorijo tistih igralcev, ki niso najbolj prijazni.

"Shelton je zunaj igrišča nesramen in nekoliko samosvoj, ko igra. Đoković postane nepotrpežljiv, ko izgublja, včasih se znese nad pobiralci žogic, a običajno se znese nad sodniki. Obstajajo tudi igralci, ki udarijo pobiralce žogic zaradi njihovega obnašanja na igrišču."

Đokovića smo večkrat videli, kako izgublja živce in besni na vse okrog sebe. Vseeno pa lahko spomnimo, kako je pred leti na OP Francije pobiralca žogic povabil k sebi na stol in sta skupaj vedrila pod dežnikom.





Njegov seznam je bil še daljši. Dejal je, da je Aleksander Zverev najhujši med vsemi, preden je omenil še Nicka Kyrgiosa, Camerona Norrieja in Alycio Parks. "Najhujši je bil Zverev, ki je kričal name, ker sem mu dal napačno žogo, čeprav so bile vse videti enake. Izgubljal je. Kyrgios je po dvoboju z Nadalom mojega prijatelja skoraj udaril z loparjem. Norrie in Zverev sta vpila na fanta z Downovim sindromom. Alycia Parks pa nam je ves čas govorila, naj ji damo je... žogico."

Rafael Nadal Foto: Guliverimage

In kdo so tisti, ki so vselej korektni in prijazni?

Je pa omenil tudi tiste, ki so vselej korektni in prijazni do pobiralcev žogic. Med njimi so Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in Maria Sakkari. A zanj je najbolj prijazna Coco Gauff. "Najboljša je Coco Gauff, prosila nas je, da z njo naredimo posnetek za TikTok, a so bili ti tako slabi, da jih ni nikoli objavila."

Jannik Sinner je znan kot zelo prijazen igralec. Foto: Guliverimage

So pa tudi trenutki, ko si igralci vzamejo čas, ko nimajo teniških obveznosti. Pred kratkim je odmevala pozitivna vest, ko je Jannik Sinner, trenutno najbolj vroč igralec na turneji, igral z Arthurjem Delayom, dečkom, ki ima cerebralno paralizo. Rad ima šport in kljub svojim omejitvam uživa v igranju tenisa. Arthur je delil svoj posnetek in dejal, da tega trenutka ne bo nikoli pozabil.

"Kljub cerebralni paralizi zelo rad igram tenis. Danes sem imel neverjeten trening z Jannikom Sinnerjem v Monte Carlu. Hvala Janniku za igro. Tega ne bom pozabil nikoli in bom vztrajal naprej."

THANK YOU SINNER 🇮🇹

Despite disability and cerebral palsy I play tennis with passion 🎾

Today, I shared an amazing practice with @janniksin at @ROLEXMCMASTERS

Thank you Jannik for this game together

I will never forget this moment and I will keep going 🎾 @atptour @TennisTV pic.twitter.com/4IoaWCxBhy — Arthur Delaye 🇫🇷🎾 (@ArthurDelaye) April 6, 2024

Preberite še: