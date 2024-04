Novak Đoković ruši rekorde, kje se bo ustavil?

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je z nedeljo postal najstarejši igralec v zgodovini, ki je številka ena svetovnega tenisa. Nole je bil 7. aprila star 36 let in 321 dni, kar pomeni, da je prehitel legendarnega Rogerja Federerja, ki je bil star 36 let in 320 dni, ko je bil nazadnje prvi na lestvici ATP. Švicarju je to uspelo 24. junija leta 2018.

Serena Williams Foto: AP / Guliverimage

Do zdaj le šest igralcev, med ženskami najstarejša Serena Williams

Da je to prava redkost v tenisu, pove podatek, da je bilo do zdaj le šest igralcev, ki so bili na prvem mestu in so bili stari trideset ali več let – Novak Đoković (36 let), Roger Federer (36), Andre Agassi (33), Rafael Nadal (33), John Newcombe (30), Jimmy Connors (30), Ivan Lendl (30) in Andy Murray (30).

Novak Đoković nima rekorda najstarejšega igralca na prvem mestu samo med moškimi, ampak tudi med ženskami oziroma na lestvici WTA. Tam rekord drži Američanka Serena Williams, ki je bila stara 35 let in 230 dni, ko je bila nazadnje prva igralka sveta (15. maj 2017).

Sicer so bile v zgodovini ženskega tenisa le tri igralke, ko so bila stare 30 ali več let, ko so kraljevale na vrhu lestvice WTA. Že omenjena Serena Williams, Chris Evert (30) in Martina Navratilova (30).

V svoji karieri je zmagal 24 turnirjev za grand slam. Od tega sedem v Wimbledonu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Da je Đoković pri teh letih še vedno številka ena, je nekaj izjemnega. Že kot najstnik je dosegal vrhunske rezultate. Med deseterico najboljših se je prvič uvrstil marca 2007, ko je bil star vsega 19 let. Do zdaj je le 21 igralcev, ki so se kot najstniki prebili v prvo deseterico. Nekaj tednov za tem uspehom je prvič zmagal turnir serije masters v Miamiju, pri 20 letih pa je dvignil svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam – OP Avstralije leta 2008.

Njegovi izjemni uspehi se vrstijo že dobrih šestnajst let in v tem času je zbral rekordnih 24 zmag na turnirjih za grand slam in kar 40 zmag na turnirjih serije mastres. Prvič pa se je na vrh lestvice ATP povzpel leta 2011, ko je bil star 24 let, ta teden pa bo na prvem mestu že 420. teden v svoji karieri.

Goran Ivanišević ni več trener srbskega zvezdnika. Foto: Guliverimage

Odslovil Hrvata in šokiral teniški svet

Vseeno pa se letošnja sezona ni začela po njegovih željah. Letos je odigral le dva turnirja. Na OP Avstralije se je poslovil v polfinalu, v Indian Wellsu pa je končal že po 3. krogu. Odpovedal je nastop na turnirju v Miamiju, kmalu zatem pa je šokiral teniški svet, ko je sporočil, da prekinja sodelovanje s svojim trenerjem Goranom Ivaniševićem.

Beograjčan se trenutno mudi v Monte Carlu, kjer se je začel turnir serije masters na pesku. Tam je slavil v letih 2013 in 2015, medtem ko se v zadnjih letih na monaškem rdečem pesku ni znašel najbolje. Lani se je poslovil v osmini finala. Kako bo letos?

