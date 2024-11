Zverev na drugem mestu lestvice ATP prehitel Alcaraza, Đoković peti

Italijan Jannik Sinner ostaja prepričljivo prvi na najnovejši teniški svetovni lestvici ATP, med deseterico pa je kar nekaj sprememb. Nemec Alexander Zverev je napredoval na drugo mesto in na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Eno mesto je izgubil tudi srbski zvezdnik Novak Đoković, ki je sedaj peti.

Na četrto mesto je napredoval Rus Danil Medvedjev, njegov rojak Andrej Rubljov pa je izgubil dve mesti in je deveti. Pred njim sta sedaj še Norvežan Casper Ruud in Avstralec Alex de Minaur, ki je bil prej deseti. Na to mesto je nazadoval Bolgar Grigor Dimitrov.

Od Slovencev najvišje na lestvici ostaja Bor Artnak, ki je izgubil tri mesta in je 389. Blaž Rola je pridobil 21 mest in je 800., med najboljšimi 900 igralci sveta pa je na 829. mestu le še Filip Jeff Planinšek.

* Lestvica, ATP (4. november):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 11.330 točk

2. (3) Alexander Zverev (Nem) 7715

3. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 7210

4. (5) Danil Medvedjev (Rus) 5230

5. (4) Novak Đoković (Srb) 5210

6. (6) Taylor Fritz (ZDA) 4300

7. (8) Casper Ruud (Nor) 3855

8.(10) Alex de Minaur (Avs) 3745

9. (7) Andrej Rubljov (Rus) 3720

10. (9) Grigor Dimitrov (Bol) 3340

...

389.(386) Bor Artnak (Slo) 121

800.(821) Blaž Rola (Slo) 27

829.(830) Filip Jeff Planinšek (Slo) 25

...

