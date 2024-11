Zverevu masters v Parizu, zaostaja le za Sinnerjem

Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja serije masters ATP v Parizu z nagradnim skladom 5,946 milijona evrov, potem ko je v finalu po uri in 16 minutah ugnal Francoza Uga Humberta s 6:2 in 6:2. Rusinja Dijana Šnajder je osvojila turnir v Hongkongu, Švicarka Viktorija Golubic pa je bila najboljša v kitajskem Jiujiangu.

Sedemindvajsetletni Alexander Zverev je v francoski prestolnici dosegel 23. turnirsko zmago in drugo v tej sezoni po zmagoslavju v Rimu.

Visokorasli Nemec se je že po sobotni zmagi nad Dancem Holgerjem Runejem prebil na drugo mesto na jakostni lestvici ATP, pred njim je le Italijan Jannik Sinner.

Foto: Reuters

Pariz, ATP 1000, finale:

Alexander Zverev (Nem/3) - Ugo Humbert (Fra/15) 6:2, 6:2.

Rusinja najboljša v Hongkongu ...

Dijana Šnajder Foto: Guliverimage Rusinja Dijana Šnajder je v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu (246.890 evrov nagradnega sklada) s 6:1 in 6:2 gladko premagala Britanko Katie Boulter. Dvajsetletna Šnajder je tako osvojila četrti turnir letos in tudi v karieri.

Rusinja Dijana Šnajder, 14. igralka svetovne lestvice in prva nosilka, je dan prej v polfinalu s 6:4 in 6:2 premagala Kanadčanko Leylah Fernandez, tretjo nosilko. Obe finalistki sta poskušali priti do četrtega naslova WTA v karieri, uspelo je Rusinji. Pred tem je zmagovalni pokal dvignila v Budimpešti, Bad Homburgu in kitajskem Hua Hinu, kjer je bila prvič najboljša februarja letos.

Osemindvajsetletna Boulter je prvič v karieri izgubila finalni dvoboj turneje WTA, potem ko je pred tem osvojila tri naslove, dva v Nottinghamu lani in letos, ter v začetku tega leta v San Diegu.

Hongkong, WTA, finale:

Dijana Šnajder (Rus/1) - Katie Boulter (VBr/2) 6:1, 6:2.

... Švicarka pa v Jiujiangu

Viktorija Golubic Foto: Guliverimage Švicarka Viktorija Golubic je v finalu teniškega turnirja v kitajskem Jiujiangu (246.890 evrov nagradnega sklada s 6:3 in 7:5 premagala Slovakinja Rebecco Šramkovo, drugo nosilko, in pri 32 letih osvojila drugi turnir WTA v karieri.

Nepostavljena Golubic je že v polfinalu presenetila prvo nosilko tekmovanja Marie Bouzkovo iz Češke in gladko zmagala s 6:1 in 6:2. V prejšnjih štirih finalnih nastopih je osvojila le en turnir WTA, leta 2016 je bila najboljša na domačem odprtem prvenstvu Švice.

Srebrna je bila med pari skupaj z Belindo Bencic na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. Štiri leta mlajša Šramkova je prav tako lovila drugo turnirsko zmago WTA, septembra letos je dobila finale na Tajskem v svojem drugem zaključnem obračunu.

Jiujiang, WTA, finale:

Viktorija Golubic (Švi) - Rebecca Šramkova (Slk/2) 6:3, 7:5.