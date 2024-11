Zverev in Humbert v finalu Pariza

Nemec Alexander Zverev in Francoz Ugo Humbert bosta igrala v finalu zadnjega letošnjega turnirja serije masters v Parizu. Švicarka Viktorija Golubic in Slovakinja Rebecca Šramkova bosta igrali v finalu teniškega turnirja v kitajskem Jiujiangu. Rusinja Dijana Šnaijder in Britanka Katie Boulter pa bosta v nedeljo igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu.

Nemec Alexander Zverev je bil v polfinalu boljši od Danca Holgerja Runeja z 2:0 v nizih, Francoz Ugo Humbert pa jev Parizu ugnal Rusa Karena Hačanova. Zverev si je s finalom zagotovil vrnitev na drugo mesto lestvice ATP, prehitel bo Carlosa Alcaraza, hkrati pa bo imel priložnost za drugi letošnji naslov, sedmega na turnirjih serije masters in 23. v karieri.

Humbert je postal prvi francoski finalist v Parizu po letu 2011, ko je Jo-Wilfried Tsonga v finalu izgubil proti Rogerju Federerju. To bo njegov osmi finale v karieri; izgubil je le enega. Letos je osvojil Dubai in Marseille.

Švicarka in Slovakinja v finalu na Kitajskem

Viktorija Golubic Foto: Guliverimage Švicarka Viktorija Golubic je v polfinalu presenetila prvo nosilko tekmovanja Marie Bouzkovo iz Češke in gladko zmagala s 6:1 in 6:2. Rebecca Šramkova, druga igralka turnirja, pa je z nekoliko več težav v prvem nizu nato strla odpor Nemke Laure Siegemund s 7:6 (4) in 6:2.

Dvaintridesetletna Viktorija Golubic je v štirih finalnih nastopih doslej osvojila le en turnir WTA, leta 2016 je bila najboljša na domačem odprtem prvenstvu Švice. Srebrna je bila med pari skupaj z Belindo Bencic na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. Štiri leta mlajša Šramkova bo prav tako lovila drugo turnirsko zmago WTA, septembra letos je dobila finale na Tajskem v svojem drugem zaključnem obračunu na turnirjih.

Britanka Boulter in Rusinja Šnaijder v finalu Hongkonga

Rusinja Dijana Šnaijder, 14. igralka svetovne lestvice in prva nosilka, je v polfinalu po uri in pol igre s 6:4 in 6:2 premagala Kanadčanko Leylah Fernandez, tretjo nosilko. Katie Boulter, druga nosilka in 29. na lestvici WTA, pa je imela težjo nalogo. Kitajko Yuan Yue je premagala po dveh urah in pol igre s 6:2, 5:7 in 6:2. Obe finalistki bosta poskušali priti do četrtega naslova WTA v karieri.

Pariz, ATP:



Polfinale

Alexander Zverev (Nem/3) - Holger Rune (Dan/13) 6:3, 7:6 (4);

Ugo Humbert (Fra/15) - Karen Hačanov (Rus) 6:7 (6), 6:4, 6:3.



Jiujiang, WTA:



Polfinale

Viktorija Golubic (Švi) : Marie Bouzkova (Češ/1) 6:1, 6:2

Rebecca Šramkova (Slk/2) : Laura Siegemund (Nem) 7:6 (4), 6:2.



Hongkong, WTA:



Polfinale

Dijana Šnaijder (Rus/1) : Leylah Fernandez (Kan/3) 6:4, 6:2;

Katie Boulter (VBr/2) : Yuan Yue (Kit/6) 6:2, 5:7, 6:2.