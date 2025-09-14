Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Znanih sedem udeležencev zaključnega turnirja v Davisovem pokalu

Dvoboj med Španci in Danci bo dal še zadnjega udeleženca zaključnega turnirja.

Dvoboj med Španci in Danci bo dal še zadnjega udeleženca zaključnega turnirja.

Foto: Reuters

V svetovni skupini Davisovega pokala je znanih sedem od skupno osmih teniških reprezentanc, ki bodo nastopile na zaključnem turnirju med 18. in 23. novembrom v Bologni. Poleg gostiteljice Italije so si danes nastop na njem izborili še Čehi in Belgijci, že v soboto pa Argentinci, Avstrijci, Nemci in Francozi.

Argentinci so v Groningenu ugnali Nizozemsko, Avstrijci so bili v Debrecenu boljši od Madžarov, Francozi so prav tako na tujem v Osijeku premagali Hrvaško, popoln konec tedna za goste pa so v soboto zaokrožili Nemci z zmago v Tokiu proti Japonski.

Tudi ponoči se je nadaljeval pohod gostov. Čehi so pripravili preobrat proti ZDA, potem ko so Američani po dvoboju parov povedli z 2:1. Napredovanje Češki sta nato priigrala Jiri Lehečka z zmago proti Taylorju Fritzu in Jakub Menšik proti Francesu Tiafoeju.

V Sydneyju je Avstralija po zaostanku z 0:2 izsilila peti dvoboj. Najprej sta v dvojicah Rinky Hijikata in Jordan Thompson ugnala dvojico Sander Gille/Joran Vliegen, nato pa je Alex De Minaur zanesljivo ugnal Zizouja Bergsa. Odločilni obračun je na veselje glasnih domačih navijačev bolje začel domačin Aleksandar Vukic, nato pa je Raphael Collignon dobil preostala niza in Belgiji priigral četrtfinale.

Zadnjega udeleženca zaključnega turnirja bo dal današnji konec dvoboja med Španijo in Dansko v Marbelli. Tudi tam po dvoboju dvojic, ki sta ga dobila Španca, bolje kaže gostom, ki vodijo z 2:1. Holger Rune je ob tem še izraziti favorit v četrtem obračunu proti Jaumeju Munarju. V kolikor bo potreben še peti obračun, se bosta v njem udarila Elmer Moeller in Pablo Carreno-Busta.

Izidi:

- svetovna skupina:
Groningen: Nizozemska - Argentina 1:3
Sydney: Avstralija - Belgija 2:3
Debrecen: Madžarska - Avstrija 2:3
Tokio: Japonska - Nemčija 0:4
Delray Beach: ZDA - Češka 2:3
Osijek: Hrvaška - Francija 1:3
Marbella: Španija - Danska 1:2
