Znani vsi igralci decembrske teniške ekshibicije v Abu Dabiju

Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Škot Andy Murray je zadnji udeleženec ekshibicijskega turnirja, ki bo od 16. do 18. decembra v Abu Dabiju. Na turnirju bo nastopilo osem igralcev, med njimi tudi Španec Rafael Nadal, Rus Andrej Rubljov, zmagovalka OP ZDA Britanka Emma Raducanu in olimpijska prvakinja Švicarka Belinda Benčič.

Andy Murray Foto: Guliverimage "Imam veliko lepih spominov na Abu Dabi in se že veselim vrnitve tja," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina za organizatorje dejal Murray, ki je na tem ekshibicijskem turnirju dvakrat zmagal (2009, 2015), skupno pa nastopil šestkrat.

Poleg Murrayja bodo na turnirju igrali še Nadal, Rubljov, Norvežan Casper Ruud, Kanadčan Denis Shapovalov ter Avstrijec Dominic Thiem ter v ženskem delu Raducanujeva in Benčičeva.

"To bo ena najmočnejših izdaj tekmovanja s popolnim prepletom mladosti in izkušenosti, z ljubljenci občinstva in razburljivimi debitanti," je prepričan lastnik turnirja John Lickrish.