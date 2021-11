Đoković že v polfinalu, Cicipas se je umaknil

Dvoboj zmagovalcev prvega kroga - Đoković je bil boljši od Ruuda, Rubljov pa od Cicipasa - je bil povsem enostranski. Đoković ga je zaključil v uri in devetih minutah.

Čeprav sta Đoković in Rubljov v zadnjih dveh letih skupno osvojila petnajst naslovov na turnirjih ATP, sta se danes šele prvič pomerila iz oči v oči. Srb je vpisal 40. zmago na zaključnih turnirjih, tako da je na lestvici igralcev z največ zmagami prehitel Ivana Lendla. Na vrhu bo še nekaj časa ostal Roger Federer z devetinpetdesetimi zmagami na zaključnih turnirjih.

Hkrati je Đoković naredil nov korak k izenačitvi rekorda po številu osvojenih zaključnih turnirjev. Vodi Federer s šestimi naslovi, po pet pa jih imata poleg 34-letnega Srba še Ivan Lendl in Pete Sampras.

🇬🇷 @steftsitsipas has withdrawn from the #NittoATPFinals due to a right elbow injury.



Wishing you all the best in your recovery, Stef 🙏#NittoATPFinals pic.twitter.com/JEbmproNeF