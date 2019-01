Zidanškova bo grizla še naprej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v Melbournu doživela krstni nastop v glavnem žrebu odprtega prvenstva Avstralije. V drugem krogu je bila od nje boljša četrta igralka sveta Japonka Naomi Osaka, dvoboj in turnir kot celoto pa je Zidanškovi pomenil predvsem izvrstno izkušnjo in pomembno motivacijo za naprej.

"To je lepa spodbuda za naprej, videti, da lahko pariram takšni igralki. Daje mi veliko motivacije, da še naprej grizem, z željo, da bi prišla do tam, kjer je ona," je 21-letnica za STA strnila vtise po dvoboju, ki ga je proti zmagovalki zadnjega turnirja za grand slam v ZDA po 66 minutah izgubila z 2:6 in 4:6.

Zidanškova, ki je na turnirju v Melbournu nastopila po lanskem preboju med najboljših 100 na svetu in debitantskem nastopu na turnirjih velike četverice v New Yorku avgusta, si je drugi krog v Melbournu priigrala z zmago nad favorizirano domačinko Dario Gavrilovo s 7:5 in 6:3.

Iz tega dvoboja bo potegnila le najboljše

Še večji met ji proti Osaki na igrišču Margaret Court ni uspel, a za Zidanškovo je v sezoni, ko si predvsem želi nabirati dodatne izkušnje z rednimi nastopi na turnirjih WTA, že sam dvoboj proti tako visoko postavljeni igralki pomemben.

"Všeč mi je, da sem dobila priložnost igrati proti četrti igralki sveta na takem igrišču. Dala sem vse od sebe in iz tega lahko potegnem samo najboljše," je dejala Konjičanka.

Pri tem je priznala, da se je na začetku dvoboja ubadala z nekaj treme, a je bila nato z vsako igro bolj sproščena. To se je poznalo tudi v drugem nizu, ko je prišla do vodstva s 4:2. Osaka je nato sicer našla višjo prestavo in uspelo ji je preprečiti odločilni niz, za Zidanškovo pa je bilo pomembno, da se drži načrta, ki si ga je zastavila pred dvobojem, tudi za ceno kakšne neizsiljene napake več.

Poleg želje, da bi se obdržala na trenutnem mestu svetovne lestvice, je ena od njenih želja pri nadaljnjem razvoju na teniških igriščih ostati napadalna. "Tenis postaja vse hitrejši, tako se osredotočam predvsem na hitrosti jemanja žoge in hitrosti udarcev," je dejala.

OP Avstralije bo Zidanškovi tako ostalo v lepem spominu, njen pogled pa je že osredotočen na nove izzive v karavani WTA, kjer se najprej namerava udeležiti turnirjev na Tajskem, v Dohi in Dubaju, nato pa odpotovati onstran luže za spomladansko turnejo v Združenih državah Amerike.