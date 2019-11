Zaradi loparja Serene Williams bo izgubil celo premoženje #video

V svetu tenisa velikokrat vidimo, kako se igralci in igralke v besu znesejo nad svojimi loparji, tako da ti niso več za nobeno rabo. Pri Sereni Williams, eni najboljših igralk vseh časov, to ni ravno pogosto, a zagotovo se vsi ljubitelji tenisa še spomnijo, kako se je leta 2018 v finalu OP ZDA znesla nad svojim loparjem. Serena je v tistem dvoboju izgubila, zmagovalka OP ZDA pa je postala Japonka Naomi Osaka.

"Holmes je povedal, da je po dvoboju govoril in se fotografiral s Sereno, ki mu je dejala, da lahko zlomljen lopar obdrži." Foto: Gulliver/Getty Images

A tu se zgodba šele začne. Na tistem dvoboju je bil pobiralec žogic tudi Justin Arrington-Holmes, ki na tem turnirju dela že vse od leta 2013. Holmes je povedal, da je po dvoboju govoril in se fotografiral s Sereno, ki mu je dejala, da lahko zlomljen lopar obdrži. Ob tem je razkril, da sta tako Serena kot njena sestra Venus zelo prijazni.

"Veliko igralcev je prijaznih, ampak nekateri, kot sta Serena in Venus, si vzamejo malo več časa za pogovor, poskušajo si zapomniti tvoje ime in ustvariti pristen odnos," je razlagal 22-letni študent biologije, ki je že dolgo povezan s tenisom. Kar nekaj časa ga je treniral, igra ga še danes, vendar zaradi študijskih obveznosti ne na najvišji ravni.

Serena Williams se je finalu OP ZDA leta 2018 hudo sprla z glavnim sodnikom. Foto: Reuters

Na lopar pozabil, nato pa ga prodal za 500 dolarjev

Po tistem turnirju je Holmes zlomljen lopar 23-kratne zmagovalke turnirjev za grand slam pospravil v omaro, nato pa odšel v Boston in pozabil nanj. Poleti, ko je pospravljal omaro, ga je našel in prijatelj mu je svetoval, naj ga proda v zastavljalnici. Šel je v zastavljalnico, kjer večinoma odkupujejo kovance (Brigandi Coins and Collectibles). Tam so mu dejali, da s teniški loparji nimajo prav veliko izkušenj. Ponudili so mu 500 ameriških dolarjev (450 evrov) in ponudbo je brez obotavljanja sprejel.

Lahko bi dosegel vrednost 50 tisoč dolarjev Foto: zajem zaslona

Danes je lopar na spletni dražbi pri Goldin Auctions, kjer menijo, da lahko doseže veliko višjo vrednost. Izklicna cena je dva tisoč dolarjev (1.800 evrov), a bi lahko še narasla. "Mislim, da bi moral doseči vrednost najmanj deset tisoč dolarjev, a ne bi bil presenečen, če bi se vrednost povzpela na 25 tisoč (22 tisoč evrov) ali 50 tisoč dolarjev (45 tisoč evrov)," je za New York Times povedal Ken Goldin, ustanovitelj Goldin Auctions.

Dokaz, da je lopar dejansko pripadal Sereni Williams, je pisna izjava Holmesa, prav tako pa so pri Goldin Auctions najeli podjetje, ki je s pomočjo fotografij visoke ločljivosti potrdilo, da gre za pravi lopar. Lopar je na dražbi do 7. decembra, njegova trenutna vrednost pa je 2.750 dolarjev (2.450 evrov).

Kakšno vrednost bo dosegel zloglasni lopar Serene Williams? Foto: Gulliver/Getty Images

Če bi vedel, bi se stvari lotil drugače

Justin Arrington-Holmes po tistem, ko je lopar prodal, ni razmišljal o njem, dokler ga niso poklicali novinarji. "Če pogledam nazaj, bi si želel, da bi imel nekoga, ki bi mi lahko pomagal pri tej stvari. Nisem vedel, kako vse skupaj deluje, in želel sem se ga znebiti," je povedal Holmes, ki upa, da bo šel del denarja v dobrodelne namene ali za Harlem Junior Tennis, kjer je sam začel igrati tenis.