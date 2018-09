Serena Williams obnemela, v intervju se je vpletla tudi njena predstavnica #video

Zgodba iz ženskega finala OP ZDA je ljubiteljem športa že dobro poznana. Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, je na igrišču izgubila živce in se sprla z glavnim sodnikom. Prepir se je začel, ko ji je glavni sodnik dvoboja Carlos Ramos dal opozorilo. Njen trener ji je namreč s tribun dajal navodila, kar je prepovedano. Drugo opozorilo je dobila, ker je zlomila lopar, zaradi česar so ji odvzeli točko. Američanka je na koncu povsem izgubila živce, sodnika označila za lažnivca in tatu, tako da ji je ta dal še tretje opozorilo in ji odvzel igro. Serena je na koncu proti Japonki Naomi Osaka finale izgubila.

Foto: Guliver/Getty Images

Po tem dogodku je bilo veliko napisanega, kresala so se mnenja, ali je Serena upravičeno dobila kazni ali ne. Veliko prahu je dvignila tudi njena karikatura, ki so jo nekateri označili za rasistično. Zdaj je končno za Network Ten pred kamere stopila glavna akterka dogodka. Ta je javno okrcala svojega trenerja Patricka Mouratoglouja, ki je priznal, da ji je dajal navodila.

"Sploh ne vem, o čem je govoril. Vprašala sem ga: 'Kako si mi dajal navodila? Nimava znakov, nikoli nisva imela znakov.' Odgovoril mi je, da je naredil gib. 'Torej naredil si gib, zdaj pa ljudem razlagaš, da si mi dajal navodila. To, kar si povedal, nima nobenega smisla,'" je uvodoma dejala 37-letna teniška igralka, ki še danes trdi, da je prvo kazen dobila po krivici. "Bila sem na drugi strani in nisem videla nobenih gibov," je dodala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Ko je dobila vprašanje, je obnemela

Novinarka jo je za tem vprašala, zakaj se je znesla nad svojim loparjem in ga spravila v trske. Williamsova je ob tem vprašanju obnemela. V intervju je vskočila njena predstavnica za odnose: "Oprostite, to so bila štiri vprašanja o OP ZDA, lahko, prosim, zamenjate temo." Serena se je za tem vseeno odločila, da bo odgovorila še na eno vprašanje.

Lisa chats with Serena about the US Open code violation, sexism in tennis, and her new Breast cancer awareness campaign. #TheProjectTV pic.twitter.com/9UzWciU5T1 — The Project (@theprojecttv) September 23, 2018

Temnopolta teniška igralka je še danes prepričana, da imajo sodniki dvojna merila, Carlosa Ramosa pa je obsodila tudi seksizma. Meni, da moškim igralcem velikokrat pogledajo skozi prste, medtem ko dekletom ne spregledajo niti polovice tega. "Ženske nismo v enakopravnem položaju kot igralci, to lahko tudi dokažem. Vse, kar se je zgodilo, skušam preboleti in iti naprej."

Denarna kazen

Serena Williams je za svoja nešportna dejanja v finalu OP ZDA dobila finančno kazen. Ta znaša 17 tisoč dolarjev oziroma dobrih 14 tisoč evrov, kar je glede na njene zaslužke malo. Samo s svojimi turnirskimi nagradami je zaslužila približno 75 milijonov dolarjev (bruto).