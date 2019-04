Sereni Williams danes ni jasno, zakaj se je spravila na sodnika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se še spomnite, kako je lani v finalu teniškega OP ZDA Serena Williams izgubila živce in poskrbela za enega največjih ekscesov v ženskem tenisu? Kako danes na ta dogodek gleda ena najboljših teniških igralk vseh časov?

Španskemu sodniku je marsikaj zabrusila v obraz

Serena Williams je v finalu zadnjega turnirja za grand slam v sezoni (OP ZDA) poskrbela za incident, saj se je verbalno spravila na glavnega sodnika tistega dvoboja, Španca Carlosa Ramosa. Ta ji je namreč za njeno obnašanje dosodil kar nekaj upravičenih kazni. Zadeva je šla celo tako daleč, da je sodnik Američanko kaznoval z odvzemom igre.

"Dokler boš živ, mi ne boš več sodil. Lažnivec si. Kdaj se mi boš opravičil? Povej mi. Reci, da ti je žal," je vrelo iz Williamsove, nato pa je sodniku v obraz zabrusila še: "Tudi kradljivec si."

Za tem je moral na igrišče priti tudi vodja dvoboja. Na igrišču je tako nastala velika drama. Igralki sta sicer pozneje igro nadaljevali, a je Serena hitro izgubila dvoboj, Naomi Osaka, njena nasprotnica v finalu, pa je osvojila prvo lovoriko na turnirjih za grand slam.

Nekaj več kot pol leta po tem dogodku je Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, v eni izmed televizijski oddaj (Today Show) razkrila, zakaj se je tako obnašala.

"Turnirji za grand slam mi največ pomenijo. Lani sem bila zelo blizu zmagi na OP ZDA, potem ko sem malo pred tem rodila hčerko. In če danes pomislim na to, kaj se je dogajalo v finalu, mi ni jasno, zakaj sem to naredila. Sploh ne vem, zakaj sem bila jezna. Bila sem nervozna, ker nisem mogla zmagati. Res neverjetno," se je pokesala danes 37-letna teniška igralka.

Leta 2009 že grozila stranski sodnici

To pa še zdaleč ni bil njen edini izpad na turnirju za grand slam. Američanka je pred leti, natančneje leta 2009, v polfinalu stranski sodnici zagrozila, da ji bo žogico zarila v grlo. Tudi takrat je dobila kazen in izgubila dvoboj.